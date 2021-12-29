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США і не тільки. У низці країн перед Новим роком загострилася ситуація з Covid-19

29 Грудня 2021, 08:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

Напередодні Нового року в окремих країнах фіксується погіршення ситуації з коронавірусом, з-поміж них – США.

У країні виявили рекордні 512 553 нових випадки хвороби. Це найбільше з початку пандемії.

Попередній “рекорд” у США було встановлено 8 січня 2021 року, тоді фахівці підтвердили 294 015 заражень за добу.

Варто відзначити, що ця кількість може бути неточною через затримку звітів – низка центрів тестування зачинені через свята.

Крім США, про рекордний добовий приріст хворих заявили Франція, Греція, Велика Британія та Португалія.

Водночас в Україні епідситуація також тривожна. Після святкування Різдва 25-27 грудня виявили одразу удвічі більше нових випадків коронавірусу – показник зріс з 2 248 інфікувань до 5 454.

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Громадян закликають під час святкування Нового року дотримуватися карантинних обмежень, носити маски та уникати місць скупчення людей. Ці заходи допоможуть не спровокувати спалах захворюваності у січні та лютому 2022 року.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавірус Covid-19 , статистика , США
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