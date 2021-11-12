В Полтаве медики разрешили сделать кадры в морге, где находятся умершие от коронавируса.

Пресс-служба Полтавской ОГА предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро местному изданию.

На них можно увидеть черные мешки. Именно так хранят тела умерших от страшной болезни, ведь они даже после смерти остаются опасными и могут инфицировать живого человека.

Все умершие не были вакцинированы от коронавируса, отмечается в материале.

На такой радикальный шаг в регионе пошли после того, как 9 ноября 2021 года в Полтаве люди пытались штурмовать городскую больницу №5. Активисты подозревали, что там завышают показатели госпитализации больных.

Также СМИ опубликовали видео из реанимации областной инфекционной больницы. Тяжелобольные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, самостоятельно они не могут дышать.

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной, ежедневно умирает много людей.

В то же время предотвратить это поможет вакцинация.

Источник: Полтавщина

Фото: Полтавщина