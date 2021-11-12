У Полтаві медики дозволили зробити кадри з моргу, де перебувають померлі від коронавірусу.

Прес-служба Полтавської ОДА надала світлини із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро місцевому виданню.

На них можна побачити чорні мішки. Саме так зберігають тіла померлих від страшної недуги, адже вони навіть після смерті залишаються небезпечними та можуть інфікувати живу людину.

Усі померлі не були вакциновані від коронавірусу, зазначається у матеріалі.

На такий радикальний крок у регіоні пішли після того, як 9 листопада 2021 року у Полтаві люди намагалися штурмувати міську лікарню №5. Активісти підозрювали, що там завищують показники щодо госпіталізації хворих.

Також ЗМІ опублікували відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Тяжкохворі під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень, самостійно вони не можуть дихати.

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує бути напруженою, щодня помирає значна кількість людей.

Водночас запобігти цьому допоможе вакцинація.

Джерело: Полтавщина

Фото: Полтавщина