Травматизм в горах: как уберечься от неприятных ситуаций

Живописность Карпат омрачает разум. Несмотря на опасность, количество туристов, отправляющихся в пешие зимние путешествия по горам, ежегодно растет. И предостережения о лавинах, снежных ловушках, холоде людей не останавливают. Они отправляются в путешествия часто неподготовленные – как на прогулку. А горы не прощают к себе безответственного отношения – люди часто теряются.

Спасатели говорят, что запретить туристами одолевать вершины не могут и, к сожалению, не все поисковые операции имеют счастливый финал. Поэтому важно готовиться к походу и знать правила первой помощи.

– Преимущественно люди самостоятельно выходят, они не регистрируются. Очень часто это туристы очень самоуверенные, у которых нет специального снаряжения и представления, куда они идут, — говорит начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

А когда случается беда, вызвать помощь не всегда удается – в горах плохая мобильная связь.

Поэтому спасатели просят заранее загрузить на телефон специальное приложение “Порятунок у горах”. Оно поможет сократить поиски.

Кроме того, нужно тщательно готовиться к походу – кроме качественной обуви и одежды, для зимних путешествий обязательны снегоступы, трекинговые палки, ледоруб и “кошки”.

Первая помощь при травмировании:

обездвижить конечность с помощью подручных материалов, следить, чтобы не было передавливания сосудов;

выпить обезболивающее;

приложить холод.

Поэтому следует взять с собой все необходимое для оказания первой помощи.