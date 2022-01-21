Травматизм у горах: як уберегтися від неприємних ситуацій

Мальовничість Карпат затьмарює розум. Попри небезпеку, кількість туристів, які вирушають у піші зимові мандрівки горами, щороку зростає. І застереження про лавини, снігові пастки, холоднечу людей не зупиняють. А вони йдуть у мандри часто непідготовлені – наче на прогулянку. А гори не пробачають до себе безвідповідального ставлення – люди часто губляться.

Рятувальники кажуть, що заборонити туристами долати вершини не можуть і, на жаль, не всі пошукові операції мають щасливий фінал. Саме тому важливо готуватися до походу та знати правила першої допомоги.

– Переважно люди самостійно виходять, вони не реєструються. Дуже часто це туристи дуже самовпевнені, які не мають спеціального спорядження та уявлення, куди вони йдуть, – говорить начальник сектору зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

А коли трапляється біда, викликати допомогу не завжди вдається – у горах поганий мобільний зв’язок.

Тому рятувальники просять заздалегідь завантажити на телефон спеціальний застосунок “Порятунок у горах”. Він допоможе скоротити пошуки.

Крім того, треба ретельно готуватися до походу – окрім якісного взуття та одягу, для зимових мандрівок обов’язкові снігоступи, трекінгові палиці, льодоруб і “кішки”.

Перша допомога під час травмування:

знерухомити кінцівку за допомогою підручних матеріалів, стежити, щоб не було передавлювання судин;

випити знеболювальне;

прикласти холод.

Саме тому варто взяти з собою все необхідне для надання першої допомоги.