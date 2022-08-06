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“Забота” от оккупантов в Мариуполе: продают украденные лекарства по заоблачным ценам

6 августа 2022, 19:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
“Забота” от оккупантов в Мариуполе: продают украденные лекарства по заоблачным ценам
Источник: Depositphotos

Оккупанты в Мариуполе делают вид, что беспокоятся о жителях города.

И их “забота” выглядит так: по городу ездят фургоны с надписью Аптека, в которых продают лекарства, большинство из которых, по свидетельству Мариупольского городского совета, были похищены из городских аптек.

Цены на лекарственные средства в таких “автолавках” завышены. И люди вынуждены отдавать последние деньги, чтобы хоть как-то сохранить свое здоровье.

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Цинизму и издевательствам, пишет Мариупольский городской совет, нет предела.

В больницах “освобожденного” агрессорами Мариуполя умирает каждый четвертый пациент. Люди лежат в коридорах, к ним никто не подходит. Нормальные условия гарантируют только солдатам оккупационной армии.

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Не хватает медперсонала. Лекарства, которых также мало, цинично предлагают покупать в аптеках, принадлежащих предводителям ЛДНР.

Источник: Мариупольский городской совет

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