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“Турбота” від окупантів в Маріуполі: продають вкрадені ліки за захмарними цінами

6 Серпня 2022, 19:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
“Турбота” від окупантів в Маріуполі: продають вкрадені ліки за захмарними цінами
Джерело: Depositphotos

Окупанти у Маріуполі роблять вигляд, що турбуються про мешканців міста.

Та їхня “турбота” виглядає так: по місту їздять фургони з написом Аптека, в яких  продають ліки, більшість з яких, за свідченням Маріупольської міської ради, були викрадені з міських аптек.

Ціни на лікарські засоби у  таких “автолавках” підвищені. І люди змушені віддавати останні гроші, щоб хоч якось зберегти своє здоров‘я.

Зараз дивляться

Цинізму та знущанням, пише Маріупольська міська рада, немає меж.

У лікарнях “визволеного” агресорами Маріуполя помирає кожен четвертий пацієнт. Люди лежать у коридорах, до них ніхто не підходить. Нормальні умови гарантують лише солдатам окупаційної армії.

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Не вистачає медперсоналу. Ліки, яких також обмаль, цинічно пропонують купляти в аптеках, що належать ватажкам ЛДНР.

Джерело: Маріупольська міська рада

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