В 2022 году Украина могла бы производить вакцины по патентам Pfizer и Merck — Ляшко

В Министерстве здравоохранения надеются, что в следующем году Украина может начать производить лекарств и вакцины против Covid-19 по патентам американцев.
Речь идет о компаниях Pfizer и Merck. Об этом в интервью сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава Минздрава рассказал, что Украина обращалась с таким предложением к производителям. Сейчас мы в шорт-листе американских компаний Pfizer и Merck.
— Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer, и Merck – Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны.
Виктор Ляшко отметил, что у нас есть необходимые мощности для изготовления лекарств и вакцин. Кроме того, Украина зарекомендовала себя как надежный партнер.
Недавно главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса в следующем году.
Препаратов хватит для того, чтобы провести плановую ревакцинацию взрослого населения. Речь идет о вакцинах Pfizer и CoronaVac.