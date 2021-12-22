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В 2022 году Украина могла бы производить вакцины по патентам Pfizer и Merck — Ляшко

23 декабря 2021, 00:39
Людмила Богданова редактор ленты
ляшко
Источник: УНИАН

В Министерстве здравоохранения надеются, что в следующем году Украина может начать производить лекарств и вакцины против Covid-19 по патентам американцев.

Речь идет о компаниях Pfizer и Merck. Об этом в интервью сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава рассказал, что Украина обращалась с таким предложением к производителям. Сейчас мы в шорт-листе американских компаний Pfizer и Merck.

— Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer, и Merck – Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны.

Виктор Ляшко отметил, что у нас есть необходимые мощности для изготовления лекарств и вакцин. Кроме того, Украина зарекомендовала себя как надежный партнер.

Недавно главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса в следующем году.

Препаратов хватит для того, чтобы провести плановую ревакцинацию взрослого населения. Речь идет о вакцинах Pfizer и CoronaVac.

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Источник
Голос Америки
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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