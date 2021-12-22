У 2022 році Україна могла б виготовляти вакцини за патентами Pfizer і Merck – Ляшко

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що у наступному році Україна може почати виготовляти ліки та вакцини проти Covid-19 за патентами американців.

Йдеться про компанії Pfizer і Merck. Про це в інтерв’ю повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ розповів, що Україна зверталася з такою пропозицією до виробників. Наразі ми є у шорт-листі американських компаній Pfizer і Merck.

– Якщо подивитися сьогодні, то ми є у шорт-листі і Pfizer, і Merck – Україна як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни.

Віктор Ляшко наголосив, що у нас є необхідні потужності для виготовлення ліків і вакцин. Крім того, Україна зарекомендувала себе як надійного партнера.

Нещодавно головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що Україна домовилася про постачання вакцини від коронавірусу у наступному році.

Препаратів вистачить для того, щоб провести на планову ревакцинацію дорослого населення. Йдеться про вакцини Pfizer та CoronaVac.

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