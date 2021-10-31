Все госпитальные базы Черновцов, где лечат больных коронавирусом, загружены 100%. Самые высокие показатели в городских больницах №4 и №3, где зафиксировали 100% и 93% загруженности.

Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным ОГА, за прошедшие сутки в области 169 людей госпитализировали, а еще 16 человек умерли от осложнений коронавируса.

— У нас и раньше были такие высокие цифры, однако не в выходные. Для субботы – это очень большое число, – рассказал директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По его словам, вакцинация против коронавируса, соблюдение карантинных ограничений могут спасти здоровье и жизнь людей.

В ОГА отметили, что рабочие группы в области проверяют соблюдение противоэпидемических норм, они обследовали уже 303 объекта. 27 человек привлекли к административной ответственности за нарушение, а 75 местным жителям предоставили соответствующие рекомендации.

За последние сутки на Буковине зафиксировали 487 новых случаев коронавируса. В частности, 376 больных Covid-19 в Черновицком районе и 255 случаев в Черновцах.

За весь период пандемии в области 106 405 человек заболели коронавирусом, а 88 128 граждан смогли преодолеть опасное заболевание.