Всі госпітальні бази Чернівців, де лікують хворих на коронавірус, завантажені 100%. Найвищі показники у міських лікарнях №4 та №3, де зафіксували 100% та 93% завантаженості.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними ОДА, за минулу добу в області 169 людей госпіталізували, а ще 16 осіб померли від ускладнень коронавірусу.

– Ми й раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні. Для суботи – це надзвичайно велике число, – розповів директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

За його словами, вакцинація проти коронавірусу, дотримання карантинних обмежень можуть врятувати здоров’я та життя людей.

В ОДА зазначили, що робочі групи в області перевіряють дотримання протиепідемічних норм, вони обстежили вже 303 об’єкти. 27 людей притягнули до адміністративної відповідальності за порушення, а 75 місцевим жителям надали відповідні рекомендації.

За останню добу на Буковині зафіксували 487 нових випадків коронавірусу. Зокрема, 376 хворих на Covid-19 у Чернівецькому районі та 255 випадків у Чернівцях.

За весь період пандемії в області 106 405 людей захворіли на коронавірус, а 88 128 громадян змогли подолати небезпечне захворювання.