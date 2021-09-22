В Киевской области смогут продолжить работу во время желтой зоны эпидемической опасности около 55% учебных заведений.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин. По его словам, с 23 сентября работать смогут только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% работников в коллективе.

По состоянию на 22 сентября 694 учреждения образования в области имеют 80% вакцинированных педагогов. Это 55,3% от общего количества, которые смогут продолжить работу во время желтой зоны.

Сейчас на самоизоляции из-за распространения коронавируса находится 61 отдельный класс из 59 школ. Это 1 656 учеников и учителей.

Володин утверждает, что еще не прошло даже месяца после начала учебного года, а в области уже более полусотни классов находятся на самоизоляции. Это связано с быстрым распространением Covid-19.

Также он добавил, что лечатся от коронавируса в Киевской области сейчас 86 учеников и 47 учителей. В то же время люди, которые с ними контактировали — на самоизоляции.

В Киевской области по состоянию на 22 сентября зафиксировали 219 новых случаев коронавируса. Всего в Украине подтвердили 6 754 новых больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), м. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

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Источник: КОГА