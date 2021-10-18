В лечебных учреждениях Харькова, куда поступают больные с подозрением на коронавирусную инфекцию, уже не осталось свободных койко-мест, к которым подведен потоковый кислород. Об этом сегодня, 18 октября, во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковского городского совета Елена Головина.

По ее словам, нагрузка на лечебные учреждения на протяжении всего периода коронавирусной пандемии была достаточно ощутимой. В периоды всплеска заболеваемости скорые выстраивались перед приемными отделениями в очереди. Приходилось прямо в машине в оперативном порядке оценивать ситуацию и решать, куда направить пациента: в реанимацию, или в обычную палату, но с подключением к кислородному аппарату, чтобы человек мог дышать.

— Но такой патовой ситуации, которая сложилась сегодня, в городе еще не было, — отметила чиновница.

И это при том, что, по словам Елены Головиной, облздрав постоянно увеличивает количество коек с кислородом. Так, в городской клинической больнице №13 недавно был закончен монтаж кислородной трассы, что позволило установить добавочно 113 койко-мест. Идет монтаж новых кислородных точек в клинической больнице №17. На очереди – клиническая больница №8.

По словам замдиректора департамента облздрава, вся надежда на наблюдающуюся тенденцию к снижению количества больных с подтвержденным Covid-диагнозом, которые поступают сегодня в стационары Харькова.

Источник: МК Объектив