США впервые одобрили инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции.

Разрешение на использование выдало Управление по качеству продовольствия и медикаментов, информирует Financial Times.

Препарат будет иметь большое значение для борьбы с эпидемией ВИЧ.

Уже в ближайшее время планируется подать заявку на регистрацию лекарств в Великобритании и Евросоюзе.

Стоимость одной инъекции примерно $4 тыс. А их нужно шесть в год.

В то же время компания говорит, что для доконтактной профилактики людям из группы риска необходимо ежедневно принимать таблетки. Уже разработана программа обеспечения препаратом даже тех, у кого нет страховки

Сейчас ВИЧ-инфекция – не приговор для человека, ее можно успешно лечить, если вовремя обратиться к врачу. Он назначает медикаменты, которые больной должен пить всю жизнь. Но это гарантирует ему полноценную жизнь – способность заниматься безопасным незащищенным сексом и рожать здоровых детей.

В Украине такое лечение от ВИЧ можно получать бесплатно.