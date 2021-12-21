США вперше схвалили ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції.

Дозвіл на використання видало Управління з питань якості продовольства і медикаментів, інформує Financial Times.

Препарат матиме велике значення для боротьби з епідемією ВІЛ.

Вже найближчим часом планують подати заявку на реєстрацію ліків у Великій Британії та Євросоюзі.

Вартість однієї ін’єкції приблизно $4 тис. А їх потрібно шість на рік.

Водночас компанія каже, що нині для доконтактної профілактики людям з групи ризику необхідно щодня приймати пігулки. Вже розробили програму забезпечення препаратом навіть тих, у кого немає страхування.

Нині ВІЛ-інфекція – не вирок для людини, її можна успішно лікувати, якщо вчасно звернутися до лікаря. Він призначає медикаменти, які хворий має пити все життя. Але це гарантує йому повноцінне життя – здатність займатися безпечним незахищений сексом та народжувати здорових дітей.

В Україні таке лікування від ВІЛ можна отримувати безкоштовно.