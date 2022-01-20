В Австрии объявили о проведении лотереи за вакцинацию от Covid-19 в виде купонов на €500.

Власти Австрии с введением обязательной вакцинации от коронавируса выделили €1 млн для проведения лотереи. Все вакцинированные получат возможность поучаствовать в ней.

Каждый десятый участник розыгрыша сможет выиграть купон на €500. Реализовать его можно будет в ресторане, отеле или магазине, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

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По его словам, наряду с обязанностью прививаться должно быть поощрение уже привитых и стимул для тех, кому предстоит привиться.

В Украине после двух прививок от Covid-19 можно получить 1 тысячу гривен на виртуальную карточку еПідтримка. Нужно обновить приложение и по подсказкам выбрать один из банков в списке.

Потратить тысячу гривен можно будет на книги, билеты в театр, на концерт, на спорт в зале или бассейне. С 24 января украинцы в возрасте 60+ смогут купить лекарства.

Источник: Kurier