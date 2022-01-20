В Австрії оголосили про проведення лотереї за вакцинацію від Covid-19 у вигляді купонів на €500.

Влада Австрії із запровадженням обов’язкової вакцинації від коронавірусу виділила €1 млн для проведення лотереї. Всі вакциновані матимуть можливість взяти участь у ній.

Кожен десятий учасник розіграшу зможе виграти купон на €500. Реалізувати його можна буде у ресторані, готелі чи магазині, повідомив австрійський канцлер Карл Нехаммер.

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За його словами, поряд з обов’язком щеплення має бути заохочення вже щеплених і стимул для тих, хто має щепитися.

В Україні після двох щеплень від Covid-19 можна отримати 1 тисячу гривень на віртуальну картку еПідтримка. Потрібно оновити програму та за підказками вибрати один із банків у списку. Витратити тисячу гривень можна на книги, квитки в театр, на концерт, на спорт у залі чи басейні. З 24 січня українці віком 60+ зможуть купити ліки.

Джерело: Kurier