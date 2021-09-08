По состоянию на 8 сентября в мире подтвердили 222,9 млн случаев коронавируса. Умерли за все время пандемии в мире 4,6 млн человек. В Украине предупреждают о введении желтой зоны карантина, но ограничения будут действовать не для всех граждан.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 8 сентября зафиксировали 2 772 новых случая коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 60 человек. Побороть болезнь удалось 1 411 пациенту.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (348), Львовской (157), Харьковской (248), Черновицкой (197) и Запорожской (178) областях.

В правительстве предупредили о введении желтой зоны карантина с 13 сентября. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине не будут применяться большинство карантинных ограничений в желтой, оранжевой и красной зонах для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавирус зафиксировали в США (41 тыс.), Индии (39 тыс.) и Великобритании (30 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в США, России и Индонезии.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в Великобритании, России и Франции. Украина по количеству случаев коронавируса за сутки в мире занимает 39 место, а в Европе – 11.

Правительство Швейцарии расширило использование Covid-сертификата для ресторанов, культурных мероприятий и проведения досуга в закрытых помещениях. Новые правила вступят в силу с 13 сентября.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах США 4-5 сентября было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.

В Латвии правительство планирует разрешить перевозчикам граждан организовывать отдельные рейсы транспорта только для вакцинированных против коронавируса. Для поездки пассажиры должны иметь Covid-сертификаты или отрицательный тест.

Австрия усилит карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом. Они будут касаться людей, которые не вакцинировались от Covid-19. Ограничения будут действовать уже с 15 сентября.