Станом на 8 вересня у світі підтвердили 222,9 млн випадків коронавірусу. Померли за весь час пандемії у світі 4,6 млн людей. В Україні попереджають про введення жовтої зони карантину, але обмеження діятимуть не для усіх громадян.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 8 вересня зафіксували 2 772 нові випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 60 людей. Побороти хворобу вдалося 1 411 пацієнту.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (348), Львівській (157), Харківській (248), Чернівецькій (197) та Запорізькій (178) областях.

В уряді попередили про запровадження жовтої зони карантину з 13 вересня. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні не застосовуватимуться більшість карантинних обмежень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували у США (41 тис.), Індії (39 тис.) та Великій Британії (30 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у США, Росії та Індонезії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Росії та Франції. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу у світі посідає 39 місце, а у Європі – 11-те.

Уряд Швейцарії розширив використання Covid-сертифіката для ресторанів, культурно-мистецьких заходів та проведення дозвілля в закритих приміщеннях. Нові правила набудуть чинності з 13 вересня.

Кількість пацієнтів з Covid-19 в лікарнях США 4-5 вересня була майже на 300% вища, ніж в цей час торік. Також тепер на 86% вища смертність від коронавірусу.

У Латвії уряд планує дозволити перевізникам громадян організовувати окремі рейси транспорту тільки для вакцинованих проти коронавірусу. Для поїздки пасажири повинні мати Covid-сертифікати або негативний тест.

Австрія посилить карантинні обмеження для боротьби з коронавірусом. Вони стосуватимуться людей, які не вакцинувалися від Covid-19. Обмеження діятимуть вже з 15 вересня.