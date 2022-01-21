В Детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова уже находится 19 детей с подтвержденным Covid-19. А еще семерых госпитализировали с подозрением на него.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

— И все это только за два дня работы нашего вновь созданного детского ковидного отделения, — отметили в больнице.

В детской больнице уже развернули 30 коек для больных коронавирусом. Однако, если будет необходимость, их количество могут увеличить до 100.

Общее количество госпитализированных пациентов с Covid-19 — 297, из них 19 — дети. Только за последние сутки в Украине зафиксировали 2 464 новых случая.

В отделении сейчас находятся шестеро детей до года. Самому маленькому пациенту всего семь месяцев, а самому старшему — 14 лет. Все в состоянии средней тяжести.

Врачи отметили, если у младенцев до шести месяцев появились лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, ребенок отказывается от груди, необходимо сразу обратиться к семейному врачу.

Во Львовской области за прошлые сутки зафиксировали 1 989 новых случаев Covid-19. По состоянию на 21 января в Украине диагноз коронавирус поставили 20 156 людям, что является тревожным сигналом ухудшения эпидситуации в стране.

Ранее в Минздраве отметили, что штаммом коронавируса Омикрон стали чаще болеть дети. Также у этого варианта значительно более короткий инкубационный период. По предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней. Подробнее об особенностях нового штамма Омикрон — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова