У Дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова вже перебуває 19 дітей з підтвердженим Covid-19. А ще сімох госпіталізували з підозрою на нього.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

– І все це тільки за два дні роботи нашого новоствореного дитячого ковідного відділення, – зазначили у лікарні.

У Дитячій лікарні вже розгорнули 30 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, якщо буде необхідність, їх кількість можуть збільшити до 100.

Загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 – 297, з них 19 – діти. Тільки за останню добу в Україні зафіксували 2 464 нових випадки.

У відділенні зараз перебувають шестеро дітей до року. Найменшому пацієнту лише сім місяців, а найстаршому – 14 років. Усі у стані середньої важкості.

Лікарі наголосили, якщо у немовлят до шести місяців з’явилися лихоманка, кашель, ускладнене дихання, дитина відмовляється від грудей, необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря.

У Львівській області за минулу добу зафіксували 1 989 нових випадків Covid-19. Станом на 21 січня в Україні діагноз коронавірус поставили 20 156 людям, що є тривожним сигналом погіршення епідситуації у країні.

Раніше у МОЗ зазначили, що на штам коронавірусу Омікрон стали частіше хворіти діти. Також у цього варіанту значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів. Детальніше про особливості нового штаму Омікрон – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Перше територіальне медичне об’єднання Львова