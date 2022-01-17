В социальных сетях Китая сегодня живо обсуждается поведение 26-летней жительницы Пекина, которая, будучи зараженной вариантом Омикрон, посещала дорогие магазины.

Сообщается, что шопингом молодая китаянка занималась еще до того, как у нее появились симптомы болезни. Пока неизвестно, где и как она заразилась, и о ее нынешнем состоянии не сообщается.

Было проверено более 13 тыс. человек и все места, которые посещала возмутительница спокойствия. Жилой комплекс, в котором расположена ее квартира, и ее рабочее место опечатаны.

Официальные лица заявили, что женщина живет и работает в северо-западном районе города Хайдянь, где расположены некоторые из ведущих университетов страны.

Этот случай широко обсуждается в Интернете и отражает кропотливые усилия правительства по отслеживанию и изоляции каждого случая заражения вирусом, а также по выявлению и тестированию всех, с кем мог контактировать инфицированный человек.

Напомним, что первый зарегистрированный случай варианта Омикрон побудил к усилению мер в Пекине всего за несколько недель до проведения зимних Олимпийских игр.

Олимпийские игры открываются 4 февраля, всего через несколько дней после начала празднования Лунного Нового года. Спортсмены, официальные лица, персонал и журналисты обязаны входить в закрытый пузырь без внешнего контакта и проходить ежедневное тестирование.

В качестве дополнительной меры предосторожности Пекин потребует, чтобы путешественники сдали тесты на нуклеиновые кислоты в течение 72 часов после въезда, начиная с 22 января. Некоторые школы в Пекине также закрылись досрочно и перевели занятия в онлайн в преддверии зимних каникул.