У соціальних мережах Китаю сьогодні жваво обговорюється поведінка 26-річної мешканки Пекіна, яка, заражена варіантом Омікрон, відвідувала дорогі магазини.

Повідомляється, що шопінгом молода китаянка займалася ще до того, як у неї з’явилися симптоми хвороби. Поки що невідомо, де і як вона заразилася, і про її нинішній стан не повідомляється.

Було перевірено понад 13 тис. осіб і всі місця, які відвідувала порушниця спокою. Житловий комплекс, в якому розташована її квартира, і її робоче місце опечатані.

Офіційні особи заявили, що жінка живе і працює в північно-західному районі міста Хайдянь, де розташовані деякі з провідних університетів країни.

Цей випадок широко обговорюється в Інтернеті і відображає кропіткі зусилля уряду з відстеження та ізоляції кожного випадку зараження вірусом, а також виявлення і тестування всіх, з ким могла контактувати інфікована людина.

Нагадаємо, що перший зареєстрований випадок варіанту Омікрон спонукав до посилення заходів у Пекіні лише за кілька тижнів до проведення Зимових Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри відкриваються 4 лютого, лише через кілька днів після початку святкування Місячного Нового року. Спортсмени, офіційні особи, персонал і журналісти зобов’язані входити в закритий міхур без зовнішнього контакту і проходити щоденне тестування.

Додатковим запобіжним заходом стане те, що Пекін вимагатиме, щоб приїжджі здали тести на нуклеїнові кислоти протягом 72 годин після в’їзду, починаючи з 22 січня.

Деякі школи в Пекіні також закрилися достроково і перевели заняття в онлайн напередодні зимових канікул.