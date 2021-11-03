Представители Всемирной организации здравоохранения одобрили экстренное использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin от компании Bharat Biotech.

Стратегическая консультативная группа экспертов организации считает, что пользы от применения вещества намного больше, чем рисков, оно полностью соответствует всем стандартам ВОЗ.

Ранее специалисты установили, что препарат Covaxin эффективен на 78% в борьбе с вирусом.

Рекомендуется вводить две дозы вакцины, интервал — четыре недели.

Вакцинация от коронавируса этим веществом возможна лишь для людей, которые достигли 18 лет. Детям и подросткам его вводить не рекомендуют.

При этом не уточняется информация о рисках для здоровья и усложнениях после иммунизации.

Из-за легкости хранения она подходит для стран с низким и средним уровнем дохода.

Процесс иммунизации длится на планете с декабря 2020 года. Для этого уже используются вакцины американского, европейского, китайского производства. Однако исследования в этом направлении продолжаются, и появляются новые вещества.

Источник: ВОЗ