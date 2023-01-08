Во временно оккупированном городе Антрацит закрылся роддом — женщин вывезли в Луганск. Там обустроили еще один госпиталь для военных РФ, сообщила прессслужба областной военной администрации.

— Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула с карты гражданские медицинские учреждения, — отметили там.

Российские оккупационные войска регулярно используют гражданские объекты на временно захваченных территориях для собственных целей. В частности, как сообщал Генштаб ВСУ, госпитали обустраиваются не только в уже перегруженных гражданских больницах, но и в учебных заведениях. Как, например, школа одного из населенных пунктов Запорожской области или Первомайский лицей Луганской области.

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Туда свозят раненых боевиков из-под Бахмута.

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Районные и городские больницы оккупированной Луганской области из-за большого количества раненых оккупантов практически не имеют возможности госпитализировать гражданских пациентов. Их принимают преимущественно амбулаторно. В частности, в Беловодске отказывается выезжать даже скорая помощь.

Источник: Луганская ОВА