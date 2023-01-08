У тимчасово окупованому місті Антрацит закрився пологовий будинок — жінок вивезли до Луганська. Натомість там облаштували ще один шпиталь для військових РФ, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
– Окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади, — зазначили там.
Російські окупаційні війська регулярно використовують цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях для власних цілей. Зокрема, як повідомляв Генштаб ЗСУ, шпиталі облаштовуються не тільки у цивільних лікарнях, які вже перевантажені, а й у навчальних закладах. Як, наприклад, школа одного з населених пунктів Запорізької області або Первомайський ліцей на Луганщині.
Туди звозять поранених бойовиків з-під Бахмута.
Районні та міські лікарні окупованої Луганської області через велику кількість поранених окупантів практично не мають можливості госпіталізувати цивільних пацієнтів. Їх приймають переважно амбулаторно. Зокрема, в Біловодську відмовляється виїжджати навіть швидка допомога.
Джерело: Луганська ОВА