У тимчасово окупованому місті Антрацит закрився пологовий будинок — жінок вивезли до Луганська. Натомість там облаштували ще один шпиталь для військових РФ, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

– Окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади, — зазначили там.

Російські окупаційні війська регулярно використовують цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях для власних цілей. Зокрема, як повідомляв Генштаб ЗСУ, шпиталі облаштовуються не тільки у цивільних лікарнях, які вже перевантажені, а й у навчальних закладах. Як, наприклад, школа одного з населених пунктів Запорізької області або Первомайський ліцей на Луганщині.

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Туди звозять поранених бойовиків з-під Бахмута.

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Районні та міські лікарні окупованої Луганської області через велику кількість поранених окупантів практично не мають можливості госпіталізувати цивільних пацієнтів. Їх приймають переважно амбулаторно. Зокрема, в Біловодську відмовляється виїжджати навіть швидка допомога.

Джерело: Луганська ОВА