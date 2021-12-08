Ученые еще не успели изучить новый штамм Омикрон, а уже обнаружен его брат-двойник, немного отличающийся от известного ранее.

В Институте генетики Университетского колледжа Лондона открыли новый вариант штамма Омикрон, который невозможно отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов.

Исследователи говорят, что пока рано говорить, будет ли новая форма Омикрона распространяться так же, как и стандартный его вариант, но эта версия генетически отлична и поэтому может вести себя иначе.

— Есть две линии в Омикроне, BA.1 и BA.2, которые генетически достаточно отличаются, – сказал директор института профессор Франсуа Баллу. – Две линии могут вести себя по-разному.

Новейший вариант впервые был замечен среди геномов вируса Covid, представленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады, но, возможно, он уже распространился шире. Среди семи случаев, выявленных в настоящее время, ни один не происходит из Великобритании.

Вариант-стелс

Около половины аппаратов для ПЦР в Великобритании ищут три гена в вирусе, но Омикрон дал положительный результат всего на два из них. Неофициально некоторые исследователи называют новый вариант стелс-Омикрон, поскольку ПЦР-тесты не могут обнаружить его.

Одно из главных неизвестных – как появился новый вариант. Хотя он подпадает под определение Омикрон, но настолько генетически отличен, что может квалифицироваться как новый вариант беспокойства, если он быстро распространится.

По словам одного исследователя, наличие двух вариантов, BA.1 и BA.2, быстро возникших вместе с общими мутациями, вызывает беспокойство.

Исследования вакцин против коронавируса производства Pfizer и BioNTech проводились в Южно-Африканской Республике, где впервые выявили штамм Омикрон. Они показали, что препарат менее эффективен против Омикрона, однако определенный уровень защиты все же есть.