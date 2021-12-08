Вчені ще не встигли вивчити новий штам Омікрон, а вже виявлено його брата-двійника, що трохи відрізняється від відомого раніше.

В Інституті генетики Університетського коледжу Лондона відкрили новий варіант Омікрона, який неможливо відрізнити від інших за допомогою лабораторних ПЛР-тестів.

Дослідники кажуть, що поки рано говорити, чи буде нова форма Омікрона поширюватися так само, як і стандартний його варіант, але ця версія є генетично відмінною і тому може вести себе інакше.

– Існують дві лінії в Омікроні, BA.1 і BA.2, які генетично досить різняться, – сказав директор інституту професор Франсуа Баллу. – Дві лінії можуть вести себе по-різному.

Новітній варіант вперше був помічений серед геномів вірусу Covid, представлених останніми днями з Південної Африки, Австралії та Канади, але, можливо, він уже поширився далі. Серед семи випадків, виявлених наразі, жоден не походить з Великої Британії.

Варіант-стелс

Близько половини апаратів для ПЛР у Великобританії шукають три гени у вірусі, але Омікрон дав позитивний результат лише на два з них. Неофіційно деякі дослідники називають новий варіант стелс-Омікрон, оскільки ПЛР-тести не можуть виявити його.

Одне з головних невідомих — як з’явився новий варіант. Хоча він підпадає під визначення Омікрон, та настільки генетично відмінний, що може кваліфікуватися як новий варіант занепокоєння, якщо він швидко пошириться.

За словами одного дослідника, наявність двох варіантів, BA.1 і BA.2, які швидко виникли разом із спільними мутаціями, викликає занепокоєння.

Дослідження вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech проводились у Південно-Африканській Республіці, де вперше виявили штам Омікрон. Вони показали, що препарат менш ефективний проти Омікрону, проте певний рівень захисту все ж таки є.