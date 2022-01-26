Ученики 1-11 классов общеобразовательных школ Одессы, возможно, уже с завтрашнего дня, с 27 января, перейдут на удаленный формат обучения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

— По поручению городского головы ежедневно мониторим количество закрытых классов. Их количество растет достаточно быстро и ежедневно. Болеют дети, члены семей, — пишет руководитель департамента.

Она отмечает, что переход на дистанционный формат обучения был инициирован Одесской городской комиссией ТЭБ и ЧС, но процесс пока приостановлен до особого распоряжения.

Елена Буйневич призвала родителей все же готовиться к завтрашним урокам онлайн, а школам – к бесперебойному началу занятий согласно расписанию.

Напомним, что с завтрашнего дня, с 27 января, на удаленное обучение переходят все школы Херсонской области.

Источник: Елена Буйневич