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З 27 січня: всі школи Одеси планують перевести на дистанційне навчання

26 Січня 2022, 13:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дистанционка
Джерело: Depositphotos

Учні 1-11 класів загальноосвітніх шкіл Одеси, можливо, вже завтра, 27 січня, перейдуть на віддалений формат навчання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

– За дорученням міського голови щодня моніторимо кількість закритих класів. Ця кількість зростає доволі швидко і щодня. Хворіють діти, члени сімей, – пише керівник департаменту.

Вона зазначає, що перехід на дистанційний формат навчання був ініційований Одеською міською комісією ТЕБ і НС, але процес поки що припинений до особливого розпорядження.

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Олена Буйневич закликала батьків все ж готуватися до завтрашніх уроків онлайн, а школам – до безперебійного початку занять згідно з розкладом.

Нагадаємо, що завтра, 27 січня, на віддалене навчання переходять всі школи Херсонської області.

Джерело: Олена Буйневич

Теги
Дистанційне навчання , Коронавірус Covid-19 , Одеса , Школи
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