Учні 1-11 класів загальноосвітніх шкіл Одеси, можливо, вже завтра, 27 січня, перейдуть на віддалений формат навчання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

– За дорученням міського голови щодня моніторимо кількість закритих класів. Ця кількість зростає доволі швидко і щодня. Хворіють діти, члени сімей, – пише керівник департаменту.

Вона зазначає, що перехід на дистанційний формат навчання був ініційований Одеською міською комісією ТЕБ і НС, але процес поки що припинений до особливого розпорядження.

Олена Буйневич закликала батьків все ж готуватися до завтрашніх уроків онлайн, а школам – до безперебійного початку занять згідно з розкладом.

Нагадаємо, що завтра, 27 січня, на віддалене навчання переходять всі школи Херсонської області.

Джерело: Олена Буйневич