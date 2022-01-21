В Гонконге из-за Омикрона 3 тыс. жителей одного из жилых комплексов заблокировали в своих квартирах. Люди из-за коронавируса в течение пяти дней будут находиться на карантине.

По меньшей мере 20 подтвержденных случаев Covid-19 было обнаружено в муниципальном жилом квартале в районе Квай Чунг, сообщила начальница отдела здравоохранения София Чан.

— Очевидно, что есть вспышка заболевания в сообществе, и ситуация вызывает беспокойство, — сказала она.

Известно, что заразились несколько жильцов, проживающих в несмежных квартирах, охранник и уборщица. Предполагается, что источником заражения был мужчина, посетивший дом 13 января.

Распоряжение властей города о блокировке связано с политикой Китая. Речь идет о желании властей достичь нулевого показателя коронавируса в стране.

Напомним, китайские власти призывают граждан не заказывать товары из-за границы. В стране утверждают, что штамм коронавируса Омикрон может передаваться через международные посылки.

Единственный случай Омикрона в Пекине был отслежен. Установлено, что он приехал в Китай с почтой из Канады.

Как сообщили органы здравоохранения Пекина, вариант Омикрон был обнаружен на внешней упаковке, внутренней поверхности и поступивших из Канады почтовых бумагах.

Пациент, у которого был обнаружен Омикрон в субботу, получил международную почту 11 января, которая была отправлена ​​из Канады 7 января, переправлена через США и китайский регион Гонконг в Пекин.