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Заблокували через Омікрон: у Гонконгу 3 тис. мешканців закриті в квартирах

21 Січня 2022, 16:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус китай

У Гонконгу через Омікрон 3 тис. мешканців одного з житлових комплексів заблокували в своїх квартирах. Люди через коронавірус протягом п’яти днів перебуватимуть на карантині.

Щонайменше 20 підтверджених випадків Covid-19 було виявлено у муніципальному житловому кварталі в районі Квай Чунг, повідомила начальниця відділу охорони здоров’я Софія Чан.

– Очевидно, що є спалах захворювання у співтоваристві, і ситуація викликає занепокоєння, – сказала вона.

Відомо, що заразилися декілька мешканців, які проживають у несуміжних квартирах, охоронець та прибиральниця. Передбачається, що джерелом зараження був чоловік, який відвідав будинок 13 січня.

Розпорядження влади міста про блокування пов’язане з політикою Китаю. Йдеться про бажання влади досягти нульового показника коронавірусу в країні.

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Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу Омікрон може передаватися через міжнародні посилки.

Єдиний випадок Омікрона у Пекіні було відстежено. Виявлено, що він приїхав до Китаю із поштою з Канади.

Як повідомили органи охорони здоров’я Пекіна, варіант Омікрон був виявлений на зовнішньому пакованні, внутрішній поверхні та поштових паперах, що надійшли з Канади.

Пацієнт, у якого був виявлений Омікрон у суботу, отримав міжнародну пошту 11 січня, яка була відправлена ​​з Канади 7 січня, переправлена ​​через США та китайський регіон Гонконг до Пекіна.

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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