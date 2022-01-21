У Гонконгу через Омікрон 3 тис. мешканців одного з житлових комплексів заблокували в своїх квартирах. Люди через коронавірус протягом п’яти днів перебуватимуть на карантині.
Щонайменше 20 підтверджених випадків Covid-19 було виявлено у муніципальному житловому кварталі в районі Квай Чунг, повідомила начальниця відділу охорони здоров’я Софія Чан.
– Очевидно, що є спалах захворювання у співтоваристві, і ситуація викликає занепокоєння, – сказала вона.
Відомо, що заразилися декілька мешканців, які проживають у несуміжних квартирах, охоронець та прибиральниця. Передбачається, що джерелом зараження був чоловік, який відвідав будинок 13 січня.
Розпорядження влади міста про блокування пов’язане з політикою Китаю. Йдеться про бажання влади досягти нульового показника коронавірусу в країні.
Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу Омікрон може передаватися через міжнародні посилки.
Єдиний випадок Омікрона у Пекіні було відстежено. Виявлено, що він приїхав до Китаю із поштою з Канади.
Як повідомили органи охорони здоров’я Пекіна, варіант Омікрон був виявлений на зовнішньому пакованні, внутрішній поверхні та поштових паперах, що надійшли з Канади.
Пацієнт, у якого був виявлений Омікрон у суботу, отримав міжнародну пошту 11 січня, яка була відправлена з Канади 7 січня, переправлена через США та китайський регіон Гонконг до Пекіна.