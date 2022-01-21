У Гонконгу через Омікрон 3 тис. мешканців одного з житлових комплексів заблокували в своїх квартирах. Люди через коронавірус протягом п’яти днів перебуватимуть на карантині.

Щонайменше 20 підтверджених випадків Covid-19 було виявлено у муніципальному житловому кварталі в районі Квай Чунг, повідомила начальниця відділу охорони здоров’я Софія Чан.

– Очевидно, що є спалах захворювання у співтоваристві, і ситуація викликає занепокоєння, – сказала вона. Відомо, що заразилися декілька мешканців, які проживають у несуміжних квартирах, охоронець та прибиральниця. Передбачається, що джерелом зараження був чоловік, який відвідав будинок 13 січня. Розпорядження влади міста про блокування пов’язане з політикою Китаю. Йдеться про бажання влади досягти нульового показника коронавірусу в країні. Читайте також: Профілактика важких ускладнень: тривалий Covid-19 можна визначити на стадії зараження