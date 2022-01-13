В Китае женщина пришла на первое слепое свидание к мужчине, как вдруг в городе был объявлен жесткий локдаун из-за резкого увеличения случаев инфицирования Covid-19. В итоге ей пришлось остаться у практически незнакомого человека на несколько дней.

Женщина по имени мисс Вонг написала об этой своей истории в китайской соцсети WeChat.

В частности, она призналась, что находится в таком возрасте, что уже пора бы и замуж. Обеспокоенные затянувшимся девичеством дочери родители организовали ей более 10 слепых свиданий. То есть встреч с мужчинами, которых девушка не знала.

Примерно на пятой встрече потенциальный соискатель руки и сердца пригласил мисс Вонг к себе домой. Пообещал угостить обедом, поскольку умеет вкусно готовить.

Обед был в разгаре, когда в районе, где живет мужчина, был объявлен жесткий локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции: было запрещено выходить из дома несколько дней.

В итоге девушка на выданье выкладывала в соцсети видео о том, как живет в вынужденном заточении. Рассказывала, что мужчина мало разговаривает, но готовит и как может ухаживает за ней.

Непонятно, находятся ли они до сих пор запертыми в его доме. Однако в последние дни в Чжэнчжоу, где все это случилось, все еще много случаев Covid-19.

В городе зафиксировали более 100 инфицированных за неделю. Поэтому там закрыли многие предприятия, ввели локдаун и начали массовое тестирование.

А между тем, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает еще одного локдауна и в Украине.