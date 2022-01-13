У Китаї жінка прийшла на перше сліпе побачення до чоловіка, як раптом в місті був оголошений жорсткий локдаун через різке збільшення випадків інфікування на Covid-19. В результаті їй довелося залишитися у практично незнайомої людини на кілька днів.

Жінка на ім’я міс Вонг написала про цю свою історію в китайській соцмережі WeChat.

Зокрема, вона зізналася, що знаходиться в такому віці, що вже пора б і заміж. Занепокоєні тривалим дівоцтвом дочки, батьки організували їй більше 10 сліпих побачень. Тобто зустрічей з чоловіками, яких дівчина не знала.

Приблизно на п’ятій зустрічі потенційний здобувач руки і серця запросив міс Вонг до себе додому. Пообіцяв пригостити обідом, оскільки вміє смачно готувати.

Обід був у розпалі, коли в районі, де живе чоловік, був оголошений жорсткий локдаун через спалах коронавірусної інфекції: було заборонено виходити з дому кілька днів.

У підсумку дівчина на виданні викладала в соцмережі відео про те, як живе у вимушеному ув’язненні. Розповідала, що чоловік мало розмовляє, але готує і як може доглядає за нею.

Незрозуміло, чи знаходяться вони досі замкненими в його будинку. Проте в останні дні в Чженчжоу, де все це сталося, все ще багато випадків Covid-19.

У місті зафіксували понад 100 інфікованих на тиждень. Тому там закрили багато підприємств, ввели локдаун і почали масове тестування.

А між тим, головний санітарний лікар України Ігор Кузін не виключає ще одного нокдауну і в Україні.