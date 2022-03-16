Украина переживает непростой период, но жизнь продолжается и в стране продолжают рождаться дети. Во Львове во время враждебной агрессии 32 временно перемещенных женщины родили деток, сообщил председатель эвакуационной комиссии мэрии Евгений Бойко.

За последние сутки в родильных отделениях Львовского территориального медицинского объединения № 3 родилось трое маленьких украинцев: две девочки и один мальчик.

— В общем, с начала полномасштабной войны врачи Третьего ТМО приняли 200 родов, из них одна двойня, — рассказал Бойко.

Напомним, медицинскую помощь в штатном режиме беременным, роженицам независимо от места регистрации оказывают в роддоме №1 на ул. Мечникова, 8, и в родильном отделении на ул. Раппопорта, 8.

Контактные телефоны для информации:

+38 032 275-92-13 — ул. Мечникова, 8

+38 032 259-32-09 — ул. Раппопорта, 8

Анна Тимченко родила дочь под бомбами. Квартира дрожала от взрывов, а 21-летняя Анна – от страха. Это ее первый ребенок, а она и ее муж оказались в ловушке: без врача, электричества и воды. Алиса родилась 8 марта – в Международный женский день.

Источник: Львовский городской совет