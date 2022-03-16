Україна переживає наразі непростий період, але життя триває і в країні продовжують народжуватися діти. У Львові під час ворожої агресії 32 тимчасово переміщені жінки народили діток, повідомив голова евакуаційної комісії мерії Євген Бойко.

За останню добу у пологових відділеннях Львівського територіального медичного об’єднання № 3 народилося троє маленьких українців: двоє дівчаток і один хлопчик.

– Загалом, з початку повномасштабної війни лікарі Третього ТМО прийняли 200 пологів, з них – одна двійня, – розповів Бойко.

Нагадаємо, медичну допомогу в штатному режимі вагітним та породіллям незалежно від місця реєстрації надають у пологовому будинку №1, що на вул. Мечникова, 8, та в пологовому відділенні, що на вул. Раппопорта, 8.

Контактні телефони для інформації:

+38 032 275-92-13 — вул. Мечнікова, 8

+38 032 259-32-09 — вул. Раппопорта, 8

Ганна Тимченко народила донечку під бомбами. Квартира тремтіла від вибухів, а 21-річна Анна – від страху. Це її перша дитина, а вона та її чоловік опинилися в пастці: без лікаря, електрики та води. Аліса народилася 8 березня – у Міжнародний жіночий день.

Джерело: Львівська міська рада