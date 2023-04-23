Принято считать, что мужчины легко переживают развод. Но так ли это на самом деле? Совсем нет! Представители сильного пола преимущественно страдают, и эти чувства способны привести к тяжелым психологическим травмам. Как пережить развод с любимой, Фактам ICTV рассказала психолог Любовь Жеребнева.

Есть вещи, присущие всем людям, безотносительно к их полу. И развод — это стресс и личностный кризис для всех. Это всегда разочарование: или в человеке, или в отношениях, или в собственных ожиданиях. Когда эти ожидания не оправдываются, тогда мы чувствуем боль, потерю, разочарование.

— Когда в отношениях мужчина и женщина доходят до развода — страдают оба. Я не употребляю в отношении конфликта такое понятие, как вина, но обязательно говорю об ответственности. И обычно ответственных — двое, — объясняет психолог.

Мужчины и женщины по-разному переживают эмоции

В нашем обществе как-то не принято мужчинам выражать свои эмоции, разбираться в своих чувствах, переживаниях. Это происходит потому, что мальчиков с детства не учат культуре эмоций как таковых.

Их не учат говорить, что я чувствую, что я переживаю сейчас. И это очень часто приводит к тому, что человек не знает, что с ним происходит на эмоциональном уровне, как это назвать и что с этим делать.

Потому что не имел этой культуры и обращения с таким взрывным материалом, который внутри тебя находится.

Если нет внутренней культуры, здесь неважно, мужчина это или женщина. Ведь нет культуры поведения с эмоциями. Может быть эмоциональный взрыв.

Природа наделила мужчину большей физической силой, чем женщину, а женщину — большей эмоциональностью. И вот в таких отношениях женщины могут скандалить. Могут прибегать к таким болезненным моральным оскорблениям, которые ранят глубоко.

Мужчины могут пытаться что-то делать с той эмоциональной смесью, которая у них внутри, и они могут выливать это в разрушительное поведение: что-то бить, ломать, душить, иногда наносить физические страдания кому-то или себе.

Если сравнивать статистику саморазрушительного поведения женщин и мужчин от несчастливых отношений, то от него больше страдают именно мужчины. Разрушительное поведение может проявляться, скажем, в алкоголизации и наркотизации — распространенные способы убежать от проблемы, не чувствовать эту боль и заглушить ее в себе.

— В нашей стране общество тяготеет к гендерному равенству, и у нас это поведение между женщинами и мужчинами часто размыто. Я встречала большое количество женщин, склонных к физическому насилию, женщин, которые бьют, которые бьют детей, которые бьют мужчин. Сначала это выглядит мужчине смешно, а потом уже не так, — говорит Любовь Жеребнева.

Мужчина должен позволять себе чувствовать

Важно позволить себе эмоции. Очень часто мужчины запрещают себе это делать, думая: “Я мужчина. Чего это я буду плакать? Чего это я буду кому-то там рассказывать о том, что мне больно, и вообще признавать свою боль? Я не должен это показывать”.

А эмоции, которые мы скрываем, негативно влияют на нас. Мы можем тогда срываться на посторонних людях. В конце концов, будут аффективные такие всплески злости, отчаяния, плача. Возможны также нервные срывы, когда без помощи специалиста уже не обойтись. Мы можем даже переживать физические проблемы, инфаркты, инсульты, язвы и кучу соматических болезней от того, что притупляем свои эмоции и переживания.

Пары, которые разводятся, сначала встречаются, живут вместе месяцы или годы. И развод — это всегда о жалости вложенного времени. Мужчины, как и женщины, нередко говорят: “Я столько лет на тебя потратил! Неужели это все зря? Ты мне всю жизнь испортила!”. Мужчина имеет право из-за этого переживать.

Как мужчинам легче пережить развод

— Иногда мы можем чувствовать гнев, злость на своего партнера именно за украденное время, — объясняет специалист, — Потому что действительно мы можем много времени тратить в своей жизни на различные проекты, в том числе и на семью. Иногда наши проекты проигрывают. И хорошо, если мы это признаем.

Конечно, мы имеем право чувствовать злость, раздражение, отчаяние, разочарование в том, что это произошло. Но должны и себя не разрушать, и окружающих не уничтожать.

Что же делать, чтобы снять напряжение? Есть несколько простых и эффективных способов:

Освоить дыхательную гимнастику. Медитировать. Заниматься спортом: ходить в зал, бить грушу, гонять на пробежки. Ездить на рыбалку. Общаться с друзьями — с хорошими друзьями, которые не будут нагнетать негатив, поддерживать мнение, что “все бабы стервы” и т.п.

Важно поговорить с близкими людьми или со специалистами о том, что вы чувствуете. Психологи говорят, что когда мы говорим и рассказываем какую-то свою драматическую историю, мы сначала будем испытывать очень сильные эмоции.

А если будем еще несколько раз это рассказывать, нам уже будет немножко проще. А повторив ту же историю раз с 15, можем вообще начать об этом рассказывать с чувством юмора, потому что уже сенсибилизация состоялась. Уже не так больно от того, что произошло. То есть теперь наши чувства не будут травмировать нас.

Поэтому мужчинам нужно говорить о своих переживаниях с тем, кто будет слушать, будет просто принимать ваши эмоции и снимать лишнее напряжение.

Как мужчине пережить развод, если его инициатором был не он

Есть категория мужчин, которые чрезвычайно ценят отношения и, если разрыв отношений происходит не по их инициативе, а по инициативе жены, очень страдают.

В таком случае мужчины могут испытывать чувство вины. Попытки найти способ реабилитироваться, что-то сделать, чтобы вернуть эти отношения.

— Ко мне приходят пары, которые разводятся. Я спрашиваю обоих: какие ваши ожидания? Чего вы хотите? Он говорит: “Я хочу сохранить отношения”. Она говорит: “Я уже для себя все решила. У нас нет отношений. Я только хочу, чтобы вы ему помогли объяснить, что у нас нет отношений, что я поставила точку”, — рассказывает специалист.

А он на стадии, когда не принимает этого. Не верит в то, что потеря уже случилась, что поезд уже ушел, и эти отношения уже закончились.

Так себя обычно ведут мужчины с низким самоуважением. И когда его нагружают этим чувством вины, он свято принимает, что это так и есть.

Это очень травматично, особенно для мужчины. Потому что очень бьет по амбициям. Такой мужчина теряет почву под ногами. Это очень разрушает. И это может приводить к психическим и тревожным расстройствам, к глубокой депрессии, к неврозам.

И здесь надо очень заботиться о своем самоуважении, о чувстве достоинства, и очень четко понимать, что мы обманываем, когда объясняем наш разрыв отношений действиями другого человека.

— Честнее всего объяснять разрыв отношений своим собственным выбором, — советует Любовь Жеребнева, — Да, мы можем встретить в жизни человека, который кричит и бьется. Но не он отвечает за то, что я с ним разошлась. Я за это отвечаю, потому что выбрал самоуважение, чувство собственного достоинства, свое здоровье и свою безопасность.

Так же, если мужчине говорят, что он виноват во всем на свете, из-за чего они с женой разошлись, он должен понимать, что это не так.

Если жена говорит о разводе, если она констатирует, что это ее окончательный выбор, то он должен достойно принять мнение другого человека и его уважать.

Если вы чувствуете, что не можете самостоятельно пережить развод, что вас не покидает огромное чувство вины, неуверенности, злости, жалости к себе, стоит идти к психологу. И прорабатывать с ним эти вопросы.

Самооценку надо поднимать. Чувство собственного достоинства стоит выращивать, чтобы это не приводило к углублению кризиса.