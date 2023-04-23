Прийнято вважати, що чоловіки легко переживають розлучення. Та чи так це насправді? Зовсім ні! Представники сильної статі переважно страждають, і ці почуття здатні призвести до тяжких психологічних травм. Як пережити розлучення з коханою, Фактам ICTV розповіла психологиня Любов Жеребньова.

Є речі, властиві всім людям, безвідносно до їх статі. І розлучення – це стрес і особистісна криза для всіх. Це завжди розчарування: або в людині, або в стосунках, або у власних очікуваннях. Коли ці очікування не справджуються, тоді ми відчуваємо біль, втрату, розчарування.

– Коли в стосунках чоловік і жінка доходять до розлучення – страждають обоє. Я не вживаю щодо конфлікту таке поняття, як вина, але обов’язково говорю про відповідальність. І зазвичай відповідальних – двоє, – пояснює психологиня.

Чоловіки і жінки по-різному переживають емоції

В нашому суспільстві якось не прийнято чоловікам висловлювати свої емоції, розумітися на своїх почуттях, переживаннях. Це відбувається тому, що хлопчиків змалечку не навчають культурі емоцій як таких.

Їх не навчають говорити, що я відчуваю, що я переживаю зараз. І це дуже часто призводить до того, що людина не знає, що з нею відбувається на емоційному рівні, як це назвати і що з цим робити.

Тому що не мала цієї культури та поводження з таким вибуховим матеріалом, який всередині тебе перебуває.

Якщо немає внутрішньої культури, тут неважливо, чи чоловік це, чи жінка. Адже немає культури поведінки з емоціями. Може бути емоційний вибух.

Природа наділила чоловіка більшою фізичною силою, ніж жінку, а жінку – більшою емоційністю. І ось у таких стосунках жінки можуть скандалити. Можуть вдаватися до таких болючих моральних образ, які ранять глибоко.

Чоловіки можуть намагатися щось робити з тією емоційною сумішшю, яка в них всередині, і вони можуть виливати це у руйнівну поведінку: щось бити, ламати, душити, інколи завдавати фізичних страждань комусь або собі.

Якщо порівнювати статистику саморуйнівної поведінки жінок і чоловіків від нещасливих стосунків, то від неї більше страждають саме чоловіки. Руйнівна поведінка може виявлятися, скажімо, у алкоголізації і наркотизації – поширені способи втекти від проблеми, не відчувати цього болю та заглушити його в собі.

– У нашій країні суспільство тяжіє до гендерної рівності, і в нас ця поведінка між жінками і чоловіками часто розмита. Я зустрічала велику кількість жінок, схильних до фізичного насильства, жінок, які б’ють, які б’ють дітей, які б’ють чоловіків. Спочатку це виглядає чоловікові смішно, а потім вже не так, – каже Любов Жеребньова.

Чоловік повинен дозволяти собі відчувати

Важливо дозволити собі емоції. Дуже часто чоловіки забороняють собі це робити, думаючи: “Я чоловік. Чого це я буду плакати? Чого це я буду комусь там розповідати про те, що мені боляче, і взагалі визнавати свій біль? Я не маю це показувати”.

А емоції, які ми приховуємо, негативно впливають на нас. Ми можемо тоді зриватися на сторонніх людях. Зрештою, будуть афективні такі сплески злості, відчаю, плачу. Можливі також нервові зриви, коли без допомоги фахівця вже не обійтися. Ми можемо навіть переживати фізичні негаразди, інфаркти, інсульти, виразки і купу соматичних хвороб від того, що притуплюємо свої емоції та переживання.

Пари, які розлучаються, спершу зустрічаються, живуть разом місяці чи роки. І розлучення – це завжди про жаль вкладеного часу. Чоловіки, як і жінки, нерідко говорять: “Я стільки років на тебе витратив! Невже оце все дарма? Ти мені все життя зіпсувала!”. Чоловік має право через це перейматися.

Як чоловікам легше пережити розлучення

– Інколи ми можемо відчувати гнів, злість на свого партнера саме за вкрадений час, – пояснює фахівчиня. – Тому що дійсно ми можемо багато часу витрачати в своєму житті на різні проєкти, в тому числі й на сім’ю. Інколи наші проєкти програють. І добре, якщо ми це визнаємо.

Звичайно, ми маємо право відчувати злість, роздратування, відчай, розчарування в тому, що це сталося. Але маємо і себе не руйнувати, і оточуючих не нищити.

Що ж робити, щоб зняти напругу? Є кілька простих та ефективних способів:

Опанувати дихальну гімнастику. Медитувати. Займатися спортом: ходити в зал, бити грушу, ганяти на пробіжки. Їздити на рибалку. Спілкуватися з друзями – з хорошими друзями, які не будуть нагнітати негатив, підтримувати думку, що “всі баби стерви” і т.п.

Важливо поговорити з близькими людьми чи з фахівцями про те, що ви відчуваєте. Психологи кажуть, що коли ми говоримо та розповідаємо якусь свою драматичну історію, ми спершу будемо відчувати дуже сильні емоції.

А як будемо ще кілька разів це розповідати, нам уже буде трошки простіше. А повторивши ту саму історію разів з 15, можемо взагалі почати про це розповідати з почуттям гумору, бо вже сенсибілізація відбулася. Вже не так боляче від того, що сталося. Тобто тепер наші почуття не будуть травмувати нас.

Тож чоловікам потрібно говорити про свої переживання з тим, хто буде слухати, буде просто приймати ваші емоції і знімати зайву напругу.

Як чоловіку пережити розлучення, якщо його ініціатором був не він

Є категорія чоловіків, які надзвичайно цінують стосунки і, якщо розрив стосунків відбувається не з їхньої ініціативи, а з ініціативи дружини, дуже страждають.

В такому випадку чоловіки можуть переживати почуття провини. Намагання знайти спосіб реабілітуватися, щось зробити, щоб повернути ці стосунки.

– До мене приходять пари, які розлучаються. Я запитую обох: які ваші очікування? Чого ви хочете? Він говорить: “Я хочу зберегти стосунки”. Вона каже: “Я вже для себе все вирішила. У нас немає стосунків. Я тільки хочу, щоб ви йому допомогли пояснити, що у нас нема стосунків, що я поставила крапку”, – розповідає фахівчиня.

А він на стадії, коли не приймає цього. Не вірить в те, що втрата вже трапилася, що поїзд уже пішов, і ці стосунки вже закінчилися.

Так себе зазвичай поводять чоловіки з низькою самоповагою. І коли його навантажують оцим почуттям провини, він свято приймає, що це так і є.

Це надзвичайно травматично, особливо для чоловіка. Тому що дуже б’є по амбіціях. Такий чоловік втрачає ґрунт під ногами. Це дуже руйнує. І це може призводити до психічних та тривожних розладів, до глибокої депресії, до неврозів.

І тут треба дуже дбати про свою самоповагу, про почуття гідності, і дуже чітко розуміти, що ми обманюємо, коли пояснюємо наш розрив стосунків діями іншої людини.

– Найчесніше пояснювати розрив стосунків своїм власним вибором, – радить Любов Жеребньова. – Так, ми можемо зустріти в житті людину, яка кричить і б’ється. Але не вона відповідає за те, що я з нею розійшлася. Я за це відповідаю, тому що обрав самоповагу, почуття власної гідності, своє здоров’я і свою безпеку.

Так само, якщо чоловікові говорять, що він винен у всьому на світі, через що вони з дружиною розійшлися, він має розуміти, що це не так.

Якщо дружина говорить про розлучення, якщо вона констатує, що це її остаточний вибір, то він має гідно прийняти думку іншої людини і її поважати.

Якщо ви відчуваєте, що не можете самотужки пережити розлучення, що вас не полишає величезне почуття провини, невпевненості, злості, жалю до себе, варто йти до психолога. І пропрацьовувати з ним ці питання.

Самооцінку треба піднімати. Почуття власної гідності варто вирощувати, щоб це не призводило до поглиблення кризи.