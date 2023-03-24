Із наступом повномасштабної війни в житті багатьох родинах відбулися зміни. Хтось зустрів свою кохану людину, а хтось, навпаки, розлучився.

Причин для розлучень безліч, і в кожного свої історії, початок яких було покладено задовго до початку повномасштабної війни, а відстань між військовослужбовцями та дружинами просто розставила все по своїх місцях.

Але поговоримо про те, що ж робити, якщо все ж таки ви розлучилися, та де знайти мотивацію не втрачати надію на подальше щасливе життя.

Зараз дивляться

Крок 1. Подолати емоційний біль

Спершу потрібно дати собі відтужити втрату: можна плакати або сумувати, ділитися переживанням, важливими спогадами з близькими людьми. Максимально погрузитися в стан туги. В цей період за можливості дозвольте собі зменшити темп життя, вашої діяльності, відпочиньте та розслабтеся. Більше піклуйтеся про свої базові потреби: їжа, сон, а також не соромтеся просити про підтримку.

Крок 2. Пристосуватися до змін у повсякденному житті

Коли емоційний біль подолано, настає час прийняття змін, які відбулися. Допомогти цьому прийняттю може пошук інших дій та заняття, які замінять ті, які довелося втратити.

Варто також потурбуватися про активності, що допоможуть відновити ресурс: прогулянки чи хобі або заняття спортом.

Крок 3. Переформулювати свою ідентичність

Втрата вливає на людську ідентичність, вона втрачає той образ який був “Я – чоловік/дружина”, “Я – сім’янин” тощо.

Саме тому людині варто переосмислити те, якою вона бачить себе сьогодні. Знайти свій новий образ і самоідентифікацію. Зробити це допоможуть групи підтримки, індивідуальна чи групова психотерапія, саморефлексія.

Крок 4. Відновити стосунки

Спілкування – важлива складова після пережитої втрати. Тому потрібно поступово відновлювати старі стосунки або ж формувати нові. Знайти нове коло знайомств. Це можна зробити в будь-якому місці (в парку на прогулянці, в лікарні). Не менш важливою є участь у групах для людей, які переживають втрату.

Крок 5. Знайти мотивацію у віруваннях та цінностях

У цей період важливо проаналізувати минулі стосунки, розібратися, в чому праві, а де була ваша провина, адже взаємостосунки – це спільна відповідальність, що подобалось/не подобалось, що влаштовувало/не влаштовувало.

Зробити висновки та сформувати для себе нові сенси й уявлення, які відповідали б новій реальності та наповнювали життям. Допомогою у цьому будуть психотерапія, спілкування з іншими.

Головне, вашим завданням тепер буде вчитися жити по-новому, так, як вам захочеться, враховуючи роботу над помилками в минулих стосунках, і наповнювати життя новими емоціями.

Пам’ятайте, іноді складаються так обставини, що наявне неможливо змінити на краще і для того, щоб побудувати нове те, що ви дійсно хочете та що приноситиме задоволення, треба зруйнувати й відпустити старе.

І те, що нам сьогодні здається руйнівним і “кінцем світу”, дасть нам особистісне зростання та інший смак життя.