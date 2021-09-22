В процессе взросления каждый ребенок проходит этап сепарации (отделения) от родителей. В это время взрослые должны оказать детям правильную поддержку, это — залог нормального развития малыша.

Об этом на своей странице в Instagram написала детский психолог из Киева Карина Гагай.

— Сепарация — важный этап становления личности человека. Он начинается уже тогда, когда малыш начинает ползать, а затем ходить, и у него появляется новая возможность — отползти от мамы, а потом обязательно вернуться назад. Этот процесс происходит бесчисленное количество раз, в этот период ребенок “заводит роман с окружающим миром”, — говорит Карина Гагай.

По ее словам, сепарация ребенка от мамы в идеале завершается приблизительно в возрасте трех лет.

При этом, чтобы ребенок отделился, нужен третий человек.

Чем сильнее ребенок привязан к маме, тем легче для него пройти стадию сепарации.

Часто этот этап становления личности малыша очень сложный, и требует определенного поведения от родителей.

Как должны вести себя взрослые:

обязательно всякими способами поддерживать попытки малыша стать самостоятельным, не мешать этому;

поощрять его любопытство;

позволять выражать свои чувства — злость, страх, радость, грусть;

быть физически и эмоционально доступными для ребенка именно тогда, когда ему это нужно, а не наоборот;

воспринимать сына или дочку отдельно от себя как личность с собственными потребностями, желаниями, мечтами;

в два раза чаще говорить малышу “да”, а не “нет”;

помочь установить ему личные границы, чтобы он понял, что можно делать, а что нет.

Если следовать этим советам, процесс сепарации должен пройти легче.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ КИЕВ (@karinahahay)

Это поможет малышу стать самостоятельной и независимой личностью, что поможет в процессе дальнейшего взросления и взаимодействия с окружающим миром.