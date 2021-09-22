В процессе взросления каждый ребенок проходит этап сепарации (отделения) от родителей. В это время взрослые должны оказать детям правильную поддержку, это — залог нормального развития малыша.
Об этом на своей странице в Instagram написала детский психолог из Киева Карина Гагай.
— Сепарация — важный этап становления личности человека. Он начинается уже тогда, когда малыш начинает ползать, а затем ходить, и у него появляется новая возможность — отползти от мамы, а потом обязательно вернуться назад. Этот процесс происходит бесчисленное количество раз, в этот период ребенок “заводит роман с окружающим миром”, — говорит Карина Гагай.
По ее словам, сепарация ребенка от мамы в идеале завершается приблизительно в возрасте трех лет.
При этом, чтобы ребенок отделился, нужен третий человек.
Чем сильнее ребенок привязан к маме, тем легче для него пройти стадию сепарации.
Часто этот этап становления личности малыша очень сложный, и требует определенного поведения от родителей.
Как должны вести себя взрослые:
- обязательно всякими способами поддерживать попытки малыша стать самостоятельным, не мешать этому;
- поощрять его любопытство;
- позволять выражать свои чувства — злость, страх, радость, грусть;
- быть физически и эмоционально доступными для ребенка именно тогда, когда ему это нужно, а не наоборот;
- воспринимать сына или дочку отдельно от себя как личность с собственными потребностями, желаниями, мечтами;
- в два раза чаще говорить малышу “да”, а не “нет”;
- помочь установить ему личные границы, чтобы он понял, что можно делать, а что нет.
Если следовать этим советам, процесс сепарации должен пройти легче.
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Это поможет малышу стать самостоятельной и независимой личностью, что поможет в процессе дальнейшего взросления и взаимодействия с окружающим миром.