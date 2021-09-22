У процесі дорослішання кожна дитина проходить етап сепарації (відділення) від батьків. У цей час дорослі мають надати дітям правильну підтримку, це – запорука нормального розвитку малюка.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала дитячий психолог з Києва Карина Гагай.

– Сепарація – важливий етап становлення особистості людини. Він починається вже тоді, коли малюк починає повзати, а потім ходити, і у нього з’являється нова можливість – відповзти від мами, а потім обов’язково повернутися назад. Цей процес відбувається незліченну кількість разів, у цей період дитина “заводить роман з навколишнім світом”, – говорить Карина Гагай.

За її словами, сепарація дитини від мами в ідеалі завершується приблизно у віці трьох років.

Водночас, щоб дитина відокремилася, потрібна третя людина.

Чим сильніше дитина прив’язана до мами, тим легше для неї пройти стадію сепарації.

Часто цей етап становлення особистості малюка дуже складний, і вимагає певної поведінки від батьків.

Як повинні поводитися дорослі:

обов’язково різними способами підтримувати спроби малюка бути самостійним, не заважати цьому;

заохочувати його цікавість;

дозволяти висловлювати свої почуття – злість, страх, радість, смуток;

бути фізично і емоційно доступними для дитини саме тоді, коли їй це потрібно, а не навпаки;

сприймати сина або доньку окремо від себе як особистість з власними потребами, бажаннями, мріями;

удвічі частіше говорити малюкові “так”, а не “ні”;

допомогти встановити йому особисті кордони, щоб він зрозумів, що можна робити, а що ні.

Якщо дотримуватися цих порад, процес сепарації має пройти легше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ КИЕВ (@karinahahay)

Це допоможе малюкові стати самостійною і незалежною особистістю, що допоможе у процесі подальшого дорослішання і взаємодії з навколишнім світом.