Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Психологія

Роман з навколишнім світом. Як батькам полегшити процес сепарації дитини

22 Вересня, 11:59 Людмила Грубнік
дитина ребенок
Джерело: Pixabay

У процесі дорослішання кожна дитина проходить етап сепарації (відділення) від батьків. У цей час дорослі мають надати дітям правильну підтримку, це – запорука нормального розвитку малюка.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала дитячий психолог з Києва Карина Гагай.

– Сепарація – важливий етап становлення особистості людини. Він починається вже тоді, коли малюк починає повзати, а потім ходити, і у нього з’являється нова можливість – відповзти від мами, а потім обов’язково повернутися назад. Цей процес відбувається незліченну кількість разів, у цей період дитина “заводить роман з навколишнім світом”, – говорить Карина Гагай.

За її словами, сепарація дитини від мами в ідеалі завершується приблизно у віці трьох років.

Водночас, щоб дитина відокремилася, потрібна третя людина.

Чим сильніше дитина прив’язана до мами, тим легше для неї пройти стадію сепарації.

Читайте також:

Особистий приклад, майбутня професія і пряник: як мотивувати дитину до навчання

Часто цей етап становлення особистості малюка дуже складний, і вимагає певної поведінки від батьків.

Як повинні поводитися дорослі:

  • обов’язково різними способами підтримувати спроби малюка бути самостійним, не заважати цьому;
  • заохочувати його цікавість;
  • дозволяти висловлювати свої почуття – злість, страх, радість, смуток;
  • бути фізично і емоційно доступними для дитини саме тоді, коли їй це потрібно, а не навпаки;
  • сприймати сина або доньку окремо від себе як особистість з власними потребами, бажаннями, мріями;
  • удвічі частіше говорити малюкові “так”, а не “ні”;
  • допомогти встановити йому особисті кордони, щоб він зрозумів, що можна робити, а що ні.
Читайте також:

Ким краще бути для дитини – батьками чи друзями

Якщо дотримуватися цих порад, процес сепарації має пройти легше.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ КИЕВ (@karinahahay)

Це допоможе малюкові стати самостійною і незалежною особистістю, що допоможе у процесі подальшого дорослішання і взаємодії з навколишнім світом.

Теги
Поради психолога , Психологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка