Как показали исследования, боль в пояснице редко бывает вызвана чем-то серьезным. Как правило, это результат простого растяжения и проходит в течение нескольких недель. Лучшее, что мы можем делать, это оставаться активным и заниматься спортом вместо инъекций или хирургического вмешательства.

Даже если боль длится несколько месяцев, увеличение физической активности — один из лучших способов справиться с ней. Потому, что наш позвоночник предназначен для движения, сгибания и подъема, что делает наши кости и мягкие ткани сильными и эластичными.

Регулярные движения и упражнения могут помочь улучшить и восстановить силу, выносливость и гибкость, а также быстрее восстановиться после приступа острой боли в пояснице.

Вот почему сохранение физической активности — один из наиболее последовательных и широко рекомендуемых способов справиться с болью в пояснице.

Появляется все больше свидетельств того, что упражнения приводят к положительным изменениям определенных функций нервной системы, в том числе мозга.

По сути, упражнения напрямую влияют на то, как мы испытываем боль, снижая нашу чувствительность к потенциально опасным раздражителям. Это явление известно, как гипоалгезия, вызванная физическими упражнениями.

К примеру, один сеанс высокоинтенсивных аэробных упражнений, таких как езда на велосипеде или бег в течение 15 минут, может вызвать обезболивающий эффект примерно на 30 минут.

К счастью, для облегчения боли в пояснице не требуется никаких специальных упражнений. Но это не значит, что вы должны просто начать бегать или поднимать тяжести, ожидая, что это вылечит боль в спине.

Важно адаптировать то, что вы делаете к вашим способностям и постепенно наращивать интенсивность, чтобы избежать травм. Самое главное, делайте то, что вам нравится и то, чего вы, вероятно, будете придерживаться в дальнейшем.

Также полезно чередовать короткие периоды активности в течение дня, например, подниматься и спускаться по лестнице несколько раз каждые пару часов.

Постарайтесь сократить время, проводимое в одном положении, или даже подумайте о столе, за которым можно работать стоя.

Кстати, вам также полезно будет знать и о том, почему способность людей стоять на одной ноге является показателем здоровья, улучшает физическую форму и потенциально увеличивает продолжительность жизни.