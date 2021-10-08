Як показали дослідження, біль в попереку рідко буває викликана чимось серйозним. Як правило, це результат простого розтягування і проходить протягом декількох тижнів. Найкраще, що ми можемо робити, це залишатися активним і займатися спортом замість ін’єкцій або хірургічного втручання.

Навіть якщо біль триває кілька місяців, збільшення фізичної активності – один з кращих способів впоратися з нею. Тому, що наш хребет призначений для руху, згинання і підйому, що робить наші кістки і м’які тканини сильними і еластичними.

Регулярні рухи і вправи можуть допомогти поліпшити і відновити силу, витривалість і гнучкість, а також швидше відновитися після нападу гострого болю в попереку.

Ось чому збереження фізичної активності – один з найбільш послідовних і широко рекомендованих способів впоратися з болем в попереку.

З’являється все більше свідчень того, що вправи призводять до позитивних змін певних функцій нервової системи, в тому числі мозку.

По суті, вправи безпосередньо впливають на те, як ми відчуваємо біль, знижуючи нашу чутливість до потенційно небезпечних подразників. Це явище відоме, як гіпоалгезія, викликана фізичними вправами.

Наприклад, один сеанс високоінтенсивних аеробних вправ, таких як їзда на велосипеді або біг протягом 15 хвилин, може викликати знеболюючий ефект приблизно на 30 хвилин.

На щастя, для полегшення болю в попереку не потрібно ніяких спеціальних вправ. Але це не означає, що ви повинні просто почати бігати або піднімати тяжкості, чекаючи, що це вилікує біль у спині.

Важливо адаптувати те, що ви робите до ваших здібностей і поступово нарощувати інтенсивність, щоб уникнути травм. Найголовніше, робіть те, що вам подобається і те, чого ви, ймовірно, будете дотримуватися надалі.

Також корисно чергувати короткі періоди активності протягом дня, наприклад, підніматися і спускатися по сходах кілька разів кожні пару годин.

Постарайтеся скоротити час, що проводиться в одному положенні, або навіть подумайте про стіл, за яким можна працювати стоячи.

До речі, вам також корисно буде знати і про те, чому здатність людей стояти на одній нозі є показником здоров’я, покращує фізичну форму і потенційно збільшує тривалість життя.