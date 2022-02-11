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Без риса и с булгуром: как приготовить полезные суши и роллы

11 февраля 2022, 16:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
суші
Источник: Pixabay

Суши и роллы пользуются популярностью среди украинцев, граждане с удовольствием заказывают и едят японское традиционное блюдо. Однако они не всегда могут быть приготовлены по полезным рецептам, поэтому лучше уделить этому время и сделать их самостоятельно дома.

Чтобы блюдо было более полезным, следует убрать из него рис или заменить его другими крупами. Факты ICTV подготовили рецепты полезных и диетических суши и роллов.

Роллы с булгуром

Ингредиенты

  • Лист нори – 1 шт.
  • Булгур – 30 г
  • Сыр Almette или Филадельфия лайт — 20 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Лосось слабосоленый — 40 г

Приготовление

  1. Булгур отварить до готовности.
  2. Огурец и рыбку порезать.
  3. Расправить на коврике для роллов лист нори, сверху выложить булгур, хорошо утрамбовать.
  4. На булгур выложить начинку – сыр, рыбу и огурец.
  5. С помощью коврика свернуть ролл. Разрезать.

 

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Быстрые роллы без риса

Ингредиенты

  • Форель/семга слабосоленая – 150 г
  • Сыр сливочный – 150 г
  • Огурец – 150 г

Приготовление

  1. Измельчить рыбу и смешать с сыром.
  2. Огурцы нарезать тонкими слайсами и выложить на коврик для роллов с небольшим перекрытием, сверху начинка.
  3. Свернуть в рулетик и нарезать.

 

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Суши и роллы будут полезны и с рисом, однако следует добавлять его минимальное количество, лучше сделать акцент на овощах и рыбе.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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