Суши и роллы пользуются популярностью среди украинцев, граждане с удовольствием заказывают и едят японское традиционное блюдо. Однако они не всегда могут быть приготовлены по полезным рецептам, поэтому лучше уделить этому время и сделать их самостоятельно дома.
Чтобы блюдо было более полезным, следует убрать из него рис или заменить его другими крупами. Факты ICTV подготовили рецепты полезных и диетических суши и роллов.
Роллы с булгуром
Ингредиенты
- Лист нори – 1 шт.
- Булгур – 30 г
- Сыр Almette или Филадельфия лайт — 20 г
- Огурец – 1 шт.
- Лосось слабосоленый — 40 г
Приготовление
- Булгур отварить до готовности.
- Огурец и рыбку порезать.
- Расправить на коврике для роллов лист нори, сверху выложить булгур, хорошо утрамбовать.
- На булгур выложить начинку – сыр, рыбу и огурец.
- С помощью коврика свернуть ролл. Разрезать.
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Быстрые роллы без риса
Ингредиенты
- Форель/семга слабосоленая – 150 г
- Сыр сливочный – 150 г
- Огурец – 150 г
Приготовление
- Измельчить рыбу и смешать с сыром.
- Огурцы нарезать тонкими слайсами и выложить на коврик для роллов с небольшим перекрытием, сверху начинка.
- Свернуть в рулетик и нарезать.
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Суши и роллы будут полезны и с рисом, однако следует добавлять его минимальное количество, лучше сделать акцент на овощах и рыбе.