Суши и роллы пользуются популярностью среди украинцев, граждане с удовольствием заказывают и едят японское традиционное блюдо. Однако они не всегда могут быть приготовлены по полезным рецептам, поэтому лучше уделить этому время и сделать их самостоятельно дома.

Чтобы блюдо было более полезным, следует убрать из него рис или заменить его другими крупами. Факты ICTV подготовили рецепты полезных и диетических суши и роллов.

Роллы с булгуром

Ингредиенты

Лист нори – 1 шт.

Булгур – 30 г

Сыр Almette или Филадельфия лайт — 20 г

Огурец – 1 шт.

Лосось слабосоленый — 40 г

Приготовление

Булгур отварить до готовности. Огурец и рыбку порезать. Расправить на коврике для роллов лист нори, сверху выложить булгур, хорошо утрамбовать. На булгур выложить начинку – сыр, рыбу и огурец. С помощью коврика свернуть ролл. Разрезать.

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Быстрые роллы без риса

Ингредиенты

Форель/семга слабосоленая – 150 г

Сыр сливочный – 150 г

Огурец – 150 г

Приготовление

Измельчить рыбу и смешать с сыром. Огурцы нарезать тонкими слайсами и выложить на коврик для роллов с небольшим перекрытием, сверху начинка. Свернуть в рулетик и нарезать.

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Суши и роллы будут полезны и с рисом, однако следует добавлять его минимальное количество, лучше сделать акцент на овощах и рыбе.