Суші та роли користуються популярністю серед українців, громадяни із задоволенням замовляють та їдять японську традиційну страву. Проте вони не завжди можуть бути приготовані за корисними рецептами, тому краще приділити цьому час та зробити їх самостійно вдома.

Щоб страва була більш корисною, варто прибрати з неї рис або замінити його іншими крупами. Факти ICTV підготували рецепти корисних та дієтичних суші та ролів.

Роли з булгуром

Інгредієнти

Лист норі – 1 шт.

Булгур – 30 г

Сир Almette або Філадельфія лайт- 20 г

Огірок – 1 шт.

Лосось слабосолений – 40 г

Приготування

Булгур відварити до готовності. Огірок та рибку нарізати. Розправити на килимку для ролів лист норі, зверху викласти булгур, добре втрамбувати. На булгур викласти начинку – сир, рибу та огірок. За допомогою килимка скрутити рол. Розрізати.

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Швидкі роли без рису

Інгредієнти

Форель/сьомга слабосолена – 150 г

Сир вершковий – 150 г

Огірок – 150 г

Приготування

Подрібнити рибу та змішати з сиром. Огірки нарізати тоненькими слайсами та викласти на килимок для ролів з невеличким перекриттям, зверху – начинка. Згорнути в рулетик та нарізати.

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Суші та роли будуть корисними й з рисом, проте варто додавати його мінімальну кількість, краще зробити акцент на овочах та рибі.