Дорадо — очень популярная рыба в средиземноморской кухне. Ее любят за низкую калорийность и питательность. Дорадо запекают, жарят на гриле и даже варят из нее уху.

Как приготовить вкусный рыбный суп, рассказал участник реалити Адская кухня (Новый канал) Равшан Хамидов.

Рецепт универсальный – дорадо можно заменить любой другой рыбой.

Ингредиенты

Дорадо – 1 шт. (200-300 г)

Масло подсолнечное – 20 мл

Имбирь – 5 г

Чеснок – 2 зубчика

Помидор – 1 шт.

Водка – 10 мл

Сок половины лимона

Соль, перец, куркума, свежая зелень – по вкусу

Приготовление

Филируем дорадо. Хребет и голову не выбрасываем, они нам еще пригодятся.

Небольшую кастрюлю с толстым дном ставим на умеренный огонь, наливаем подсолнечное масло. Пока оно греется, чистим чеснок и нарезаем зубчики половинками кружочков. Отправляем обжариваться.

Как только чеснок станет золотистого цвета, добавляем к нему специи и имбирь. Корень можно мелко не резать – позже мы его уберем. Немного обжариваем все вместе.

Теперь наливаем в сотейник воду, примерно один литр. Включаем огонь на максимум. Кладем в кастрюлю хребет и голову рыбы. Варим.

Нарезаем филе аккуратными кусочками. Отправляем их в сотейник. Выдавливаем сок лимона. Оставляем вариться на маленьком огне 30 минут. Если будет появляться пенка, убираем ложкой.

Через полчаса удаляем из бульона хребет. Делаем все аккуратно, потому что он становится хрупким. Также убираем имбирь.

Помидор очищаем от кожицы и нарезаем кубиком. Добавляем в уху за пять минут до готовности. После бросаем свежую зелень. Уха очень любит зелень! Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем.

Через пять минут добавляем водку. И разливаем уху по тарелкам.

Это блюдо можно подать к новогоднему столу.

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