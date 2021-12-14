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Интересное дополнение к новогоднему столу. Как приготовить уху с дорадо

14 декабря 2021, 18:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
риба суп
Источник: Depositphotos

Дорадо — очень популярная рыба в средиземноморской кухне. Ее любят за низкую калорийность и питательность. Дорадо запекают, жарят на гриле и даже варят из нее уху.

Как приготовить вкусный рыбный суп, рассказал участник реалити Адская кухня (Новый канал) Равшан Хамидов.

Рецепт универсальный – дорадо можно заменить любой другой рыбой.

Равшан Хамидов

Ингредиенты

  • Дорадо – 1 шт. (200-300 г)
  • Масло подсолнечное – 20 мл
  • Имбирь – 5 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Помидор – 1 шт.
  • Водка – 10 мл
  • Сок половины лимона
  • Соль, перец, куркума, свежая зелень – по вкусу
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Приготовление

  • Филируем дорадо. Хребет и голову не выбрасываем, они нам еще пригодятся.
  • Небольшую кастрюлю с толстым дном ставим на умеренный огонь, наливаем подсолнечное масло. Пока оно греется, чистим чеснок и нарезаем зубчики половинками кружочков. Отправляем обжариваться.
  • Как только чеснок станет золотистого цвета, добавляем к нему специи и имбирь. Корень можно мелко не резать – позже мы его уберем. Немного обжариваем все вместе.
  • Теперь наливаем в сотейник воду, примерно один литр. Включаем огонь на максимум. Кладем в кастрюлю хребет и голову рыбы. Варим.
  • Нарезаем филе аккуратными кусочками. Отправляем их в сотейник. Выдавливаем сок лимона. Оставляем вариться на маленьком огне 30 минут. Если будет появляться пенка, убираем ложкой.
  • Через полчаса удаляем из бульона хребет. Делаем все аккуратно, потому что он становится хрупким. Также убираем имбирь.
  • Помидор очищаем от кожицы и нарезаем кубиком. Добавляем в уху за пять минут до готовности. После бросаем свежую зелень. Уха очень любит зелень! Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем.
  • Через пять минут добавляем водку. И разливаем уху по тарелкам.

Это блюдо можно подать к новогоднему столу.

Больше информации о том, как приготовиться к празднованию Нового года смотрите во время трансляции интервью с врачом-диетологом, соучредителем Школы здорового питания с опытом работы в медицине более 20 лет Ольгой Деминской. Прямой эфир 14 декабря в 19.00.

Источник
Новый канал
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Кулінарні рецепти , Рецепт
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