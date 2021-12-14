Дорадо – дуже популярна риба у середземноморській кухні. Її люблять за низьку калорійність та поживність. Дорадо запікають, смажать на грилі та навіть варять з неї юшку.

Як приготувати смачний рибний суп, розповів учасник реаліті Пекельна кухня (Новий канал) Равшан Хамідов.

Рецепт універсальний – дорадо можна замінити будь-якою іншою рибою.

Інгредієнти

Дорадо – 1 шт. (200-300 г)

Олія соняшникова – 20 мл

Імбир – 5 г

Часник – 2 зубчики

Помідор – 1 шт.

Горілка – 10 мл

Сік половини лимона

Сіль, перець, куркума, свіжа зелень – до смаку

Приготування

Філюємо дорадо. Хребет і голову не викидаємо, вони нам знадобляться.

Невелику каструлю з товстим дном ставимо на помірний вогонь, наливаємо олію. Доки вона гріється, чистимо часник і нарізаємо зубчики половинками кружечків. Відправляємо обсмажуватись.

Щойно часник стане золотистого кольору, додаємо до нього спеції та імбир. Корінь можна дрібно не різати – потім ми його приберемо. Трохи обсмажуємо усе разом.

Тепер наливаємо воду, приблизно один літр. Вмикаємо вогонь на максимум. Кладемо в каструлю хребет та голову риби. Варимо.

Нарізаємо філе акуратними шматочками. Відправляємо їх у каструлю. Видавлюємо сік лимона. Залишаємо варитись на маленькому вогні 30 хвилин. Якщо з’являтиметься пінка, прибираємо ложкою.

Через півгодини видаляємо з бульйону хребет. Робимо все акуратно, тому що він стає крихким. Також прибираємо імбир.

Помідор очищаємо від шкірки та нарізаємо кубиком. Додаємо у юшку за п’ять хвилин до готовності. Після цього кидаємо свіжу зелень. Юшка дуже любить зелень! Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем.

Через п’ять хвилин додаємо горілку. І розливаємо юшку по тарілках.

Цю страву можна подати до новорічного столу.

Більше інформації про те, як приготуватися до святкування Нового року, дивіться під час трансляції інтерв’ю з лікаркою-дієтологинею, співзасновницею Школи здорового харчування з досвідом роботи в медицині понад 20 років Ольгою Демінською. Прямий ефір 14 грудня о 19.00.