Маринованная цветная капуста — отличная закуска, которую можно подать к любому застолью. Кроме того приготовить маринованную цветную капусту можно меньше чем за день, приготовив ее с вечера, вы получите вкусное блюдо к завтраку.
Как приготовить вкусную маринованную цветную капусту — смотрите в нашем материале.
Рецепт маринованной цветной капусты
Ингредиенты:
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- цветная капуста — один кочан;
- морковь — 1 шт;
- вода — 1 л;
- сахар — 200 г;
- соль — 1 ст. л;
- масло — 50 г;
- уксус — 150 мл;
- паприка молотая — 1 ч. л;
- перец — щепотка;
- чеснок — 4 зубчика;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Тщательно помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия.
- Параллельно поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите и доведите до кипения.
- Нарезанную капусту бросьте в воду и варите 5 мин.
- По истечению времени слейте и опустите капусту в холодную воду — это поможет остановить процесс варки.
- В отдельной кастрюле вскипятите 1 литр воды, добавьте сахар, соль, масло и тщательно перемешайте.
- Когда сахар растворится, добавьте в кастрюлю уксус.
- Варите маринад в течение 3-7 мин.
- Охлажденную цветную капусту переложите в миску и добавьте паприку, кориандр, смесь перцев.
- Тщательно перемешайте капусту со специями. Также можете добавить лавровый листик.
- Готовым маринадом залейте капусту со специями.
- Оставьте капусту до полного остывания.
- Параллельно натрите морковь и добавьте ее в охлажденную капусту в маринаде.
- Подавите чеснок и добавьте к другим ингредиентам.
- Емкость с маринованной капустой накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 ч.
Перед тем, как есть цветную капусту, слейте весь маринад.
Стоит отметить, что мариновать такую капусту готовить впрок нельзя, оптимальный период хранения 3-4 дня в холодильнике.