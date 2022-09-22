Маринованная цветная капуста — отличная закуска, которую можно подать к любому застолью. Кроме того приготовить маринованную цветную капусту можно меньше чем за день, приготовив ее с вечера, вы получите вкусное блюдо к завтраку.

Как приготовить вкусную маринованную цветную капусту — смотрите в нашем материале.

Рецепт маринованной цветной капусты

Ингредиенты:

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цветная капуста — один кочан;

морковь — 1 шт;

вода — 1 л;

сахар — 200 г;

соль — 1 ст. л;

масло — 50 г;

уксус — 150 мл;

паприка молотая — 1 ч. л;

перец — щепотка;

чеснок — 4 зубчика;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Тщательно помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия. Параллельно поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите и доведите до кипения. Нарезанную капусту бросьте в воду и варите 5 мин. По истечению времени слейте и опустите капусту в холодную воду — это поможет остановить процесс варки. В отдельной кастрюле вскипятите 1 литр воды, добавьте сахар, соль, масло и тщательно перемешайте. Когда сахар растворится, добавьте в кастрюлю уксус. Варите маринад в течение 3-7 мин. Охлажденную цветную капусту переложите в миску и добавьте паприку, кориандр, смесь перцев. Тщательно перемешайте капусту со специями. Также можете добавить лавровый листик. Готовым маринадом залейте капусту со специями. Оставьте капусту до полного остывания. Параллельно натрите морковь и добавьте ее в охлажденную капусту в маринаде. Подавите чеснок и добавьте к другим ингредиентам. Емкость с маринованной капустой накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 ч.

Перед тем, как есть цветную капусту, слейте весь маринад.

Стоит отметить, что мариновать такую капусту готовить впрок нельзя, оптимальный период хранения 3-4 дня в холодильнике.