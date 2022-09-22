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Еда

Для любых застолий: рецепт маринованной цветной капусты

22 сентября 2022, 15:02
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Для любых застолий: рецепт маринованной цветной капусты
Источник: Depositphotos

Маринованная цветная капуста — отличная закуска, которую можно подать к любому застолью. Кроме того приготовить маринованную цветную капусту можно меньше чем за день, приготовив ее с вечера, вы получите вкусное блюдо к завтраку.

Как приготовить вкусную маринованную цветную капусту — смотрите в нашем материале.

Рецепт маринованной цветной капусты

Ингредиенты: 

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  • цветная капуста — один кочан;
  • морковь — 1 шт;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 1 ст. л;
  • масло — 50 г;
  • уксус — 150 мл;
  • паприка молотая — 1 ч. л;
  • перец — щепотка;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.

Фото: Depositphotos

Приготовление: 

  1. Тщательно помойте и нарежьте цветную капусту на соцветия.
  2. Параллельно поставьте кастрюлю с водой на огонь, посолите и доведите до кипения.
  3. Нарезанную капусту бросьте в воду и варите 5 мин.
  4. По истечению времени слейте и опустите капусту в холодную воду — это поможет остановить процесс варки.
  5. В отдельной кастрюле вскипятите 1 литр воды, добавьте сахар, соль, масло и тщательно перемешайте.
  6. Когда сахар растворится, добавьте в кастрюлю уксус.
  7. Варите маринад в течение 3-7 мин.
  8. Охлажденную цветную капусту переложите в миску и добавьте паприку, кориандр, смесь перцев.
  9. Тщательно перемешайте капусту со специями. Также можете добавить лавровый листик.
  10. Готовым маринадом залейте капусту со специями.
  11. Оставьте капусту до полного остывания.
  12. Параллельно натрите морковь и добавьте ее в охлажденную капусту в маринаде.
  13. Подавите чеснок и добавьте к другим ингредиентам.
  14. Емкость с маринованной капустой накройте крышкой и уберите в холодильник на 8-10 ч.

Перед тем, как есть цветную капусту, слейте весь маринад.

Стоит отметить, что мариновать такую капусту готовить впрок нельзя, оптимальный период хранения 3-4 дня в холодильнике.

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