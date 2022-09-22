Маринована цвітна капуста – відмінна закуска, яку можна подати до будь-якого застілля. Крім того, зробити мариновану цвітну капусту можна менше ніж за день – приготувавши її з вечора, ви отримаєте смачну страву до сніданку.
Як приготувати смачну мариновану цвітну капусту – дивіться в нашому матеріалі.
Рецепт маринованої цвітної капусти
Інгредієнти:
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- цвітна капуста – один качан;
- морква – 1 шт;
- вода – 1 л;
- цукор – 200 г;
- сіль – 1 ст. л;
- олія – 50 г;
- оцет – 150 мл;
- паприка мелена – 1 ч. л;
- перець – дрібка;
- часник – 4 зубчики;
- коріандр мелений – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Ретельно помийте та наріжте цвітну капусту на суцвіття.
- Паралельно поставте каструлю з водою на вогонь, посоліть та доведіть до кипіння.
- Нарізану капусту киньте у воду та варіть 5 хв.
- По закінченню часу злийте та опустіть капусту у холодну воду – це допоможе зупинити процес варіння.
- В окремій каструлі закип’ятіть 1 літр води, додайте цукор, сіль, олію та ретельно перемішайте.
- Коли цукор розчиниться, додайте в каструлю оцту.
- Варіть маринад протягом 3-7 хв.
- Охолоджену цвітну капусту перекладіть у миску та додайте паприку, коріандр, суміш перців.
- Ретельно перемішайте капусту зі спеціями. Також можете додати лавровий листочок.
- Готовим маринадом залийте капусту зі спеціями.
- Залиште капусту до повного охолодженням.
- Паралельно натріть моркву та додайте її до охолодженої капусти в маринаді.
- Подавіть часник та киньте до інших інгредієнтів.
- Ємність з маринованою капустою накрийте кришкою та приберіть в холодильник на 8-10 год.
Перед тим, як їсти цвітну капусту, злийте увесь маринад.
Варто зазначити, що маринувати таку капусту про запас не можна, оптимальний період зберігання 3-4 дні у холодильнику.
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