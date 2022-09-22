Маринована цвітна капуста – відмінна закуска, яку можна подати до будь-якого застілля. Крім того, зробити мариновану цвітну капусту можна менше ніж за день – приготувавши її з вечора, ви отримаєте смачну страву до сніданку.

Як приготувати смачну мариновану цвітну капусту – дивіться в нашому матеріалі.

Рецепт маринованої цвітної капусти

Інгредієнти:

Зараз дивляться

цвітна капуста – один качан;

морква – 1 шт;

вода – 1 л;

цукор – 200 г;

сіль – 1 ст. л;

олія – 50 г;

оцет – 150 мл;

паприка мелена – 1 ч. л;

перець – дрібка;

часник – 4 зубчики;

коріандр мелений – 0,5 ч. л.

Приготування:

Ретельно помийте та наріжте цвітну капусту на суцвіття. Паралельно поставте каструлю з водою на вогонь, посоліть та доведіть до кипіння. Нарізану капусту киньте у воду та варіть 5 хв. По закінченню часу злийте та опустіть капусту у холодну воду – це допоможе зупинити процес варіння. В окремій каструлі закип’ятіть 1 літр води, додайте цукор, сіль, олію та ретельно перемішайте. Коли цукор розчиниться, додайте в каструлю оцту. Варіть маринад протягом 3-7 хв. Охолоджену цвітну капусту перекладіть у миску та додайте паприку, коріандр, суміш перців. Ретельно перемішайте капусту зі спеціями. Також можете додати лавровий листочок. Готовим маринадом залийте капусту зі спеціями. Залиште капусту до повного охолодженням. Паралельно натріть моркву та додайте її до охолодженої капусти в маринаді. Подавіть часник та киньте до інших інгредієнтів. Ємність з маринованою капустою накрийте кришкою та приберіть в холодильник на 8-10 год.

Перед тим, як їсти цвітну капусту, злийте увесь маринад.

Варто зазначити, що маринувати таку капусту про запас не можна, оптимальний період зберігання 3-4 дні у холодильнику.