С приходом осенних холодов хочется укутаться в плед и выпить чаю с печеньем. Однако можно не унывать, а заняться своей фигурой. Тем более осенние продукты как нельзя лучше подходят для этого.

Топ-3 осенних продукта для похудения

Тыква

Конечно же, нельзя представить осени без одного из ее главных символом — тыквы. Но овощами можно не только украшать дома, но и употреблять их в пищу.

Крем-супы, каши, салаты, запеченные блюда помогут убрать лишние килограммы.

Яблоки

Осень — сезон яблок. Фрукты можно использовать в виде перекуса, добавлять их в салаты, запекать. Они отлично заменят сладости в рационе.

Брюссельская капуста

Овощ — отличная пища для худеющих. Ее можно запекать, обжаривать, добавлять в салаты.

Украинцам также не стоит забывать о свекле, моркови, картофеле, сельдерее, луке. Первые блюда, а также салаты разнообразят рацион и станут отличными источниками клетчатки, витаминов та микроэлементов.

Источник: Eat This, Not That