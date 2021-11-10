С приходом осенних холодов хочется укутаться в плед и выпить чаю с печеньем. Однако можно не унывать, а заняться своей фигурой. Тем более осенние продукты как нельзя лучше подходят для этого.
Топ-3 осенних продукта для похудения
- Тыква
Конечно же, нельзя представить осени без одного из ее главных символом — тыквы. Но овощами можно не только украшать дома, но и употреблять их в пищу.
Крем-супы, каши, салаты, запеченные блюда помогут убрать лишние килограммы.
- Яблоки
Осень — сезон яблок. Фрукты можно использовать в виде перекуса, добавлять их в салаты, запекать. Они отлично заменят сладости в рационе.
- Брюссельская капуста
Овощ — отличная пища для худеющих. Ее можно запекать, обжаривать, добавлять в салаты.
Украинцам также не стоит забывать о свекле, моркови, картофеле, сельдерее, луке. Первые блюда, а также салаты разнообразят рацион и станут отличными источниками клетчатки, витаминов та микроэлементов.
Источник: Eat This, Not That